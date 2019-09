Apple | stasera arriva l’aggiornamento iOS 13 | quali iPhone lo supportano | le novità e le

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019)ha da poco presentano i nuovissimi11 e11 Pro, ma per avere le più recenti caratteristiche non è necessario comprare i due nuovi modelli. Infatti,iOS 13, disponibile dalla 19 di, porterà tutta una serie di funzionalità per i modelli dia partire dal 6S/6SE fino ai più recenti. Con questo aggiornamento,ha messo l’accento sulla privacy e sul miglioramento delle applicazioni di base dell’, come Foto e Mappe. Nonostante sia difficile fornire una lista esaustiva, ecco alcune delle caratteristiche migliori e più utili che il nuovo aggiornamento apporterà al vostro “melafonino”. Un nuovo layout per Foto LaPresse/Reuterssa che a volte servono un bel po’ di scatti per avere la foto che vogliamo davvero, quindi ora organizza le foto in maniera più intelligente in iOS 13. La nuova scheda Foto all’interno dell’app ordina le ...

sIytherinv : Quindi stasera dovrò aggiornare sia il telefono che l’iPad ah e probabilmente anche l’apple watch, ci manca solo quello del Mac #iOS13 - 4ragazzi1D : RT @OSX_rulez: Stasera dopo le 19 sarà disponibile #iOS13 Vi consiglio di fare prima il backup collegando il vostro #iPhone ad iTunes e ma… - incenerirsi : RT @OSX_rulez: Stasera dopo le 19 sarà disponibile #iOS13 Vi consiglio di fare prima il backup collegando il vostro #iPhone ad iTunes e ma… -