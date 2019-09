Apple iPhone 11 è in super-sconto | ecco come pagarlo quasi 100€ in meno!

iPhone 11 - presentati da Apple i nuovi modelli : fotocamera da 12 megapixel : Come tutti gli anni ormai dal lontano 2007 Apple presenta i nuovi modelli di iPhone sul finire dell'estate. Il 10 settembre scorso un soddisfatto Tim Cook (ad di Apple) ha dichiarato che “L’innovazione è importante, noi ci concentriamo su quella che conta nella vita della gente”. Con questo motto sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, Kaiann Drance di Apple ha spiegato le potenzialità del nuovo melafonino. Nonostante lo smartphone sia ...

Come funziona la permuta Apple per i nuovi iPhone 11 : (Foto: Apple) Apple ha messo in primo piano sul proprio sito l’opzione della permuta, oltre che il pagamento dilazionato tramite finanziamento, per la nuova generazione di iPhone 11. Come funziona questo metodo che consente di risparmiare una certa percentuale sul costo ufficiale? La permuta Apple non è certo una novità, esiste da tempo, ma ultimamente la società californiana la sta promuovendo in modo più evidente e sono molti gli utenti ...

Tornano prodotti Apple con Iliad - ma nessuna traccia di iPhone 11 : le ultime oggi 12 settembre : Ci sono nuove informazioni da prendere in esame oggi 12 settembre a proposito di Iliad, in riferimento alla possibilità di acquistare iPhone tramite la compagnia telefonica. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa, riportandovi una presa di posizione da parte dell'operatore, secondo cui avremmo rivisto presto modelli Apple all'interno del suo "store". La parola è stata mantenuta, anche se al momento è impossibile prevedere quali saranno le ...

iPhone 11 - le tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia : Non sono passate neanche ventiquattr’ore da che il nuovo iPhone 11 è stato svelato al mondo e già sta facendo discutere. Questa volta a scatenare le critiche non è il suo prezzo elevato ma il fatto che le nuove tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcune persone che sui social hanno espresso il loro disagio dopo ...

Apple taglia i prezzi dell’iPhone : la nuova strategia dopo il picco : Con il mercato degli smartphone in calo, Apple si sta spostando in maniera evidente sulla valorizzazione dell’esperienza che gli utenti fanno con i loro device, non solo i margini sull’hardware.

Apple Special Event : presentati i nuovi iPhone 11 - 11Pro e Pro Max : In data 10 settembre 2019 si è svolto presso il Steve Jobs Theather, il consueto Evento Speciale Apple dove sono stati svelati i nuovi iPhone e altre novità riguardo l'azienda di Cupertino. L'Evento si è aperto con la presentazione di Arcade, servizio di videogiochi offerto da Apple, con un costo di 4.99 dollari al mese e sarà disponibile da 19 settembre. Segue poi la presentazione di Apple Tv+, servizio dedicato alle serie tv dal costo di 4.99 ...

Il nuovo iPhone 11 e tutte le novità Apple in arrivo : Apple ha annunciato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, i suoi smartphone di riferimento per il 2019. Sono tre i modelli in arrivo, come ampiamente previsto dalle tonnellate di indiscrezioni dei giorni scorsi: due versioni premium da 5,8 e 6,5 pollici (quest'ultimo chiamato iPhone 11 Pro Max) e una versione «economica» destinata a strizzare l'occhio a chi vuole il telefono della Mela a tutto schermo ma vuole spendere meno. ...

Apple presenta i nuovi iPhone 11 : potenza - prestazioni e nuovi servizi : Anche quest’anno, settembre è il mese di Apple. E anche quest’anno lo Steve Jobs Theater di Cupertino ha visto protagonista Tim Cook (e molti altri manager Apple) per una delle presentazioni più ricche (e lunghe, quasi due ore) di prodotti e servizi della casa della mela. In particolare, i servizi s