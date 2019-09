Antonio Martino | retroscena Salvini lo ha fatto chiamare da un amico

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) La partita vera, in Parlamento, è quella sulla legge elettorale. E tutti si stanno attrezzando, da Matteoa Matteo Renzi. Augusto Minzolini nel suosul Giornale, rivela come secondo il numero 2 della Lega Giancarlo Giorgetti siano proprio i due Matteo gli unici veri protagonisti d

Libero_official : Il contatto tra la Lega e Antonio Martino - GianlucaBeccato : PER IL PAPA!! , satana e' presente in San Martino di Venezze (RO), satana ha fatto impazzire dalle menzogne San Mar… - Poiana46 : @gabri48_123 @TwittGiorgio Sarebbe troppo lungo, io l'ho votata per anni, via Antonio Martino, faceva ombra, via Le… -