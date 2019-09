Anticipazioni Uomini e Donne Classico | Rissa Sfiorata tra Er Faina e Tina Cipollari!

Anticipazioni Uomini e donne over dal 23 settembre : la Galgani mostra le gambe come Marilyn : La puntata del Trono over di Uomini e donne trasmessa ieri 18 settembre si è conclusa con un video di Anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda la prossima settimana. In esso, si vede Gemma Galgani sfilare con un abito rosso in stile Marilyn Monroe che, sulla passerella, è stato alzato da un vento artificiale. Ciò che ne è seguito ha scatenato l'ilarità di Maria De Filippi e di Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari si è alzata in piedi per ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gemma sfila in versione Marilyn Monroe : risate in studio : La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e Donne, è partita col botto: Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma anche quest'anno, sta per regalare un momento indimenticabile ai telespettatori. Le Anticipazioni video della puntata che andrà in onda la prossima settimana, hanno mostrato la dama torinese intenta ad imitare Marilyn Monroe durante una sfilata: Maria De Filippi non ha trattenuto le risate e si è stesa sui ...

UOMINI E DONNE : scontro tra TINA CIPOLLARI ed ER FAINA - Anticipazioni : L’esperienza di Er FAINA a Temptation Island Vip 2019 si è conclusa nel migliore dei modi: dopo aver chiesto un secondo falò, lo youtuber è riuscito infatti a chiarirsi con la “sua” Sharon Macrì, uscendo insieme a lei dal reality sui sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Chissà se il ragazzo potrà dire lo stesso della sua breve partecipazione a UOMINI e DONNE, visto che ha discusso pesantemente con l’opinionista TINA ...

Anticipazioni Uomini e donne 19 settembre : presentati i tronisti Sara e Alessandro (Video) : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, di cui in questi giorni sono andate in onda le prime puntate della nuova edizione che sta appassionando il pubblico da casa. In queste prime tre giornate abbiamo avuto modo di vedere i nuovi appuntamenti con il trono over, caratterizzati soprattutto dalla presenza di Gemma Galgani che non è passata inosservata. Domani 19 settembre, però, andrà in onda finalmente la prima puntata di questa nuova ...

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : scoppia la lite tra Giulio e Veronica : La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 17 settembre, ha offerto numerosi scontri in studio, coinvolgendo tronisti, opinionisti e persino gli ospiti. Oltre al diverbio trash tra Tina Cipollari e Damiano Coccia 'Er Faina' (ospite insieme alla fidanzata Sharon Macrì), si è parlato ampiamente dell'indecisione della corteggiatrice Veronica che ancora continua ad apparire indecisa tra Alessandro Zarino e Giulio ...

Anticipazioni Uomini e Donne : un annuncio inaspettato nel Trono Over : Uomini e Donne: Jara e Nicola tornano nel Trono Over e parlano della gravidanza Un gradito ritorno e una lite furibonda coloreranno la puntata del mercoledì di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è tornato in onda lunedì scorso, dopo la pausa estiva, ed è entrato già nel vivo. Il Trono Over ha regalato scontri accesi e novità inaspettate al pubblico attento di Canale5 che oggi assisterà a nuovi colpi di scena. Oltre a ...

Anticipazioni Uomini e Donne : la Tozzi ascolta le scuse di Martinez ma non lo conferma : Sospetti e segnalazioni sono tornati ad essere di grande attualità nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne che si è tenuta il 17 settembre presso gli studi Elios di Roma. Protagonista è stata ancora una volta Sara Tozzi, chiamata ad ascoltare la versione dei fatti di Javier Martinez, ex single di Temptation Island. Nel precedente appuntamento, il giovane pallavolista era stato smascherato dalla redazione in merito ad ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia replica alle ultime Anticipazioni : "Schifata - non voglio più sentire questi discorsi" (video) : Teresa Cilia, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, perché, sul web, è stato fatto il proprio nome accostato, ad alcune presunte affermazioni fatte da Maria De Filippi, nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, contro una persona (non meglio specificata ma chiaramente identificabile) che si è licenziata pretendendo una paga più alta e, scagliandosi, da ingrata, contro Raffaella Mennoia:prosegui ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Javier chiede un'altra possibilità a Sara - lei lo elimina : È passata meno di una settimana da quando Javier Martinez è stato eliminato da Uomini e Donne in seguito ad una segnalazione che è arrivata alla redazione: il ragazzo non avrebbe mai chiuso la frequentazione con una persona esterna al programma, quindi starebbe corteggiando Sara Tozzi da fidanzato. Oggi, nel corso della registrazione che c'è stata a Cinecittà, l'argentino si è scusato con la tronista e le ha chiesto un'altra chance: la modenese ...

Uomini e Donne Anticipazioni - si parla di querele : Maria difende Raffaella Mennoia : anticipazioni Uomini e Donne, la frecciatina di Maria De Filippi ai leoni da tastiera Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha ritenuto opportuno soffermarsi anche su alcune frecciatine che una Maria De Filippi evidentemente stufa ha lanciato ai leoni da tastiera. Frecciatine che non fanno destinatari con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, si parla di querele: Maria difende ...

Uomini e Donne - Anticipazioni classico : tra Er Faina e Tina Cipollari è quasi rissa : Il youtuber romano, ospite durante le nuove registrazioni del trono classico, scatena l'ira dell'opinionista.

Anticipazioni Uomini e Donne Over - Seconda Parte : Forte Litigio per Gemma! Maria De Filippi in Imbarazzo! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari si pesa dopo appena una settimana. Una sfilata di moda, crea forti malumori in studio. Maria De Filippo non sa come comportarsi! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari, decide di pesarsi durante le seconde registrazioni della nuova stagione, ma il risultato è davvero sconfortante. La bionda opinionista ha una discussione al vetriolo con una signora del pubblico! A Uomini e Donne è ...