Anticipazioni Il Segreto | Alvaro fugge da Puente Viejo con i soldi di Elsa

Beautiful Anticipazioni Americane : Ridge chiede a Shauna di mantenere il segreto sulla notte trascorsa insieme : Ridge teme che Brooke possa scoprire dove ha trascorso la notte. Shauna accetterà di mantenere il segreto o approfitterà della situazione per ricattare lo stilista?

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Raimundo torna a Puente Viejo senza Francisca : Grandi novità caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che segnerà il via della dodicesima stagione. Gran parte dei personaggi, ai quali i telespettatori si erano affezionati, usciranno di scena per lasciare spazio a volti e storie del tutto inediti. E in attesa di conoscere un po' meglio i misteri dei nuovi abitanti di Puente Viejo, l'attenzione continuerà ad essere rivolta verso coloro che non ...

Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 27 settembre : Don Anselmo tenterà il suicidio : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, che continua ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione pomeridiana di Canale 5. Le Anticipazioni della prossima settimana dal 21 al 27 settembre rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Don Anselmo, il quale si troverà di fronte ad una situazione molto delicata e al tempo stesso intricata che lo porterà addirittura a ...

Il Segreto Anticipazioni : DOLORES fa una figuraccia - ecco chi non riconoscerà! : Da un po’ di tempo, i telespettatori italiani de Il Segreto hanno dovuto rinunciare alla simpatica Gracia Hermosa (Carmen Canivell), la moglie dello strampalato Hipolito Mirañar (Selu Nieto): grazie alle puntate già andate in onda, si è potuto apprendere che la donna ha dato alla luce la piccola Belen, tuttavia non ha ancora fatto ritorno a Puente Viejo dall’Austria, nazione in cui era andata a partorire. Le cose sono in realtà ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 19 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 19 settembre 2019: All’appuntamento di Carmelo e Don Berengario arriva Saul, il quale dice di voler apprendere tutta la verità su quanto davvero successo a Julieta nel corso del sequestro… Isaac tenta di nuovo di spiegare a Elsa che Alvaro è un poco di buono, ma lei non intende ascoltarlo… Donna Francisca ordina a Fernando di andare via dalla sua casa e da Puente Viejo… Elsa ...

Il Segreto Anticipazioni - Raimundo torna senza Francisca : l’ha lasciata? : anticipazioni spagnole Il Segreto: Raimundo ritorna, ma senza Francisca. Che fine ha fatto la nobildonna? Sorprenderà parecchio il ritorno di Raimundo Ulloa a Puente Viejo! I suoi cari non capiranno cosa gli sia accaduto e noteranno sin da subito che è particolarmente misterioso: un cambiamento radicale nella sua vita è avvenuto, ma non potrà raccontare […] L'articolo Il Segreto anticipazioni, Raimundo torna senza Francisca: l’ha ...

Anticipazioni Il Segreto al 28 settembre : Julieta conferma a Saul la violenza dei Molero : Saranno puntate ricche di novità quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto nel periodo compreso tra il 22 e il 28 settembre. In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dalle vere intenzioni di Alvaro nei confronti di Elsa. Dopo essere riuscito ad ottenere la delega dalla futura moglie, infatti, il medico fuggirà da Puente Viejo e porterà via con sé l'eredità della Laguna. Le Anticipazioni segnalano anche ...

Anticipazioni Il segreto : Alvaro scaricherà Elsa Laguna sull'altare e fuggirà da Puente Viejo : Secondo le ultime Anticipazioni della soap opera spagnola il segreto, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Fernando Mesia deciderà di trasferirsi a Madrid, mentre il dottor Alvaro Fernandez lascerà la povera Elsa Laguna sull'altare e poi deciderà di fuggire per sempre dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Ma non è tutto, perché Julieta Uriarte dirà finalmente tutta la verità su quanto accaduto nel bosco, a ...

La strada di casa 2 Anticipazioni seconda puntata : Davide è il figlio segreto di Irene? : anticipazioni La strada di casa 2 24 settembre: Lorenzo Morra arrestato Le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction La strada di casa 2 vi terranno col fiato sospeso perché si entrerà subito nel vivo della vicenda e per alcuni personaggi si prospetteranno periodi davvero bui e turbolenti; forse saprete a chi facciamo riferimento se avete […] L'articolo La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Davide è il figlio segreto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 18 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 18 settembre 2019: Isaac è sempre più sicuro che Alvaro stia imbrogliando Elsa e non prende affatto bene la notizia che Alvaro ha chiesto alla ragazza di sposarlo… Francisca Montenegro, prima di liquidare Fernando, vuole che Prudencio dia un’occhiata alla contabilità della tenuta… Maria e Roberto cominciano insieme a Raimundo a progettare i lavori di ristrutturazione della loro ...

Il Segreto/ Anticipazioni 18 e 17 settembre : Elsa prende una decisione sulle nozze : Il Segreto, Anticipazioni puntata 17 e 18 settembre: Elsa al bivio, sposare o meno Alvaro. La decisione arriva mentre Isaac si avvicina alla verità

Il segreto - ricominciano le puntate serali : si riparte martedì 17 settembre - Anticipazioni : Stagione nuova, abitudini vecchie: ripartono gli appuntamenti in prima serata con Il segreto. Anche questa volta – martedì 17 settembre – l’episodio della soap opera spagnola va in onda dalle 21.25 su ReteQuattro e, come nella passata stagione tv, gli episodi trasmessi sul canale che sta sul numero 4 del telecomando sono in continuità con quanto succede durante le puntate ‘normali’ in onda nel primo pomeriggio. Il ...