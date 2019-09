Anche la Germania vuole la riforma del trattato di Dublino sui migranti

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Glifosato - dopo l’Austria Anche la Germania (patria di Bayer) lo mette al bando. E noi? : In Austria, meno di due mesi fa, il Parlamento ha approvato un divieto totale di utilizzo dei pesticidi a base di Glifosato sul proprio territorio. Questo nonostante il noto rinnovo dell’autorizzazione all’uso del più celebre erbicida al mondo concesso dalla Commissione Europea nel dicembre 2017 per altri cinque anni. Lo strumento grazie al quale l’assemblea austriaca ha potuto permettersi questo mirabile esempio di tutela dell’ambiente, ...

Germania - Suv piomba sui passanti a Berlino : 4 morti - Anche un bambino : La vettura a grande velocità ha laicato diversi pedoni che camminavano sul marciapiede lungo la Invalidenstrasse, nel centro della capitale tedesca. Lo schianto mortale intorno alle 19. Il bilancio è pesantissimo e parla di almeno quattro persone morte tra cui purtroppo anche un bimbo piccolo.Continua a leggere

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : da domani al Giro di Germania - il rientro dopo le vacanze. Ci sono Anche Thomas e Alaphilippe : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, da domani lo Squalo sarà infatti protagonista al Giro di Germania: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gamba dopo le vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si ...

Anche in Germania il numero di telefono diventa una chiave unica di accesso a internet : (Foto: marc falardeau / Flickr CC) Gli operatori di rete tedeschi hanno avviato una procedura di accesso a internet sicura senza l’utilizzo di password denominata Mobile Connect. Il sistema ha l’obiettivo di rendere la vita digitale più sicura per gli utenti delle compagnie che hanno sviluppato il protocollo: Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland e Vodafone Deutschland. I tre operatori telefonici forniranno ai propri utenti un accesso ...

Coppa di Germania - avanti il Borussia Dortmund : passano Anche Moenchengladbach e Norimberga [FOTO] : Dopo la vittoria nella SuperCoppa tedesca a spese del Bayern, il Borussia Dortmund debutta con una vittoria anche nella Coppa di Germania: 2-0 a Dusseldorf contro l’Uerdigen. I gialloneri riescono a sbloccare la partita solo nella ripresa, al 49′, con Reus mentre il raddoppio lo firma al 70′ Paco Alcacer con una splendida punizione. Supera il primo turno anche il Moenchengladbach, che si impone di misura sul campo del ...

Germania - dalla stampa agli economisti : ora l’austerity è sotto processo. E Anche la nuova Spd chiede più investimenti : Lo Schwarze Null non è più un tabù. Il pareggio di bilancio, l’austerity che è stata il marchio di fabbrica della politica economica targata Angela Merkel è ora sotto processo in Germania. “Haut das Geld Raus” è il titolo dell’editoriale che giovedì pomeriggio è apparso in apertura sulla versione online della Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi. In pratica, “Tirate fuori i soldi“: ...

HTC Desire 19+ arriva ufficialmente Anche in Europa : già disponibile in Germania a 329 euro : HTC Desire 19+ arriva ufficialmente anche in europa: già disponibile in Germania al prezzo 329 euro. Non ci sono ancora notizie sull'arrivo in Italia L'articolo HTC Desire 19+ arriva ufficialmente anche in europa: già disponibile in Germania a 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Imprese - indice manifatturiero dell’Eurozona a luglio ancora in contrazione : 46 - 5 punti. L’Italia fa meglio (Anche della Germania) : 48 - 5 : L’indice finale Markit Pmi manifatturiero dell’Eurozona si attesta per il sesto mese consecutivo al di sotto della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. A luglio l’indice dei direttori acquisti che monitora l’attività manifatturiera si ferma infatti a 46,5 punti, mostrando il peggioramento più elevato delle condizioni operative da dicembre 2012. Anche l’Italia resta in una fase di contrazione, ma il suo indice ...

Dopo 6 giorni - migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma Anche Francia - Germania - Portogallo - Lussemburgo e Irlanda : Si sblocca Dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l'autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la "certezza" che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, "non saranno a carico dei cittadini italiani". Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e' finito: il ministro dell'Interno ha gia' firmato il ...

FINANZA E POLITICA/ Il pasticcio del '92 che Anche la Germania pagherà : Si è tornati recentemente a parlare di Mani Pulite e del '92, dimenticando però che è stato anche l'anno del Trattato di Maastricht

BAnche - in Germania sempre più istituti chiedono ai clienti di pagare per tenere i soldi sul conto corrente : L’era dei tassi ai minimi storici inizia a far sentire i suoi effetti negativi sui risparmiatori. Secondo un sondaggio del portale di confronto prezzi biallo.de citato dalla Sueddeutsche Zeitung sono sempre di più in Germania le Banche che impongono tassi di interesse negativi sui depositi: vale a dire che i clienti devono pagare per depositare sul conto i propri soldi, invece che ricevere un interesse positivo. Su circa 160 istituti ...