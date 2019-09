Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 20% di share, in crescita poi con il varietà Uomini e donne al 24% ed in lieve calo poi. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, che scorre fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva dello Sportello di Forum al 9%. Male il nuovodi Rai2 con la curva rossa del nuovo programma Nella mia cucina con Cracco poco sopra il 2%, in crescita fin verso il 5% con Detto fatto (penalizzato da questa nuova programmazione) per poi calare con Apri e vinci e di nuovo più giù, fin verso il 2% con Nella mia cucina di Cracco, praticamente rifiutato dal pubblico della seconda rete (in arrivo ennesimo cambio di palinsesto?).prosegui la ...

SerieTvserie : Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2019 - tvblogit : Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2019 - GIOURSO : RT @tvblogit: Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 17 settembre 2019 -