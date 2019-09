Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò | ‘Non ci siamo mai lasciati’

Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati/ Video : 'È un momento di difficoltà' : Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati. L'ex professoressa smentisce i gossip degli ultimi giorni sulla rottura

Ambra Lombardo furiosa sbotta : “Io e Kikò siamo in crisi - ma…” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo stanno ancora insieme: la clamorosa rivelazione Sono ormai 10 giorni che gira la voce che Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sarebbero lasciati. Una notizia che ha preso in contropiede i loro fan, i quali si sono riversati sui social per chiedere spiegazioni in merito. Tuttavia Kikò e Ambra del GF hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a tal proposito, almeno fino ad ora. Cos’è successo? Ambra Lombardo, ...

Ambra Lombardo Si Fa Un Regalo Speciale. Ecco di Cosa si Tratta! : Ambra Lombardo dopo la fine della sua storia con Kikò Nalli ha deciso di farsi un Regalo particolare. A lanciare lo scoop è Riccardo Signoretti. Ecco di Cosa si tratta. La bella professoressa siciliana ha deciso di rifarsi il seno. Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha lanciato in esclusiva lo scoop su Instagram pubblicando una foto con la seguente didascalia: “Archiviata la relazione con Kikò Nalli, la professoressa Ambra Lombardo vuole ...

Gf - Ambra Lombardo va a rifarsi il seno dopo l'addio a Nalli : dopo essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Ambra Lombardo torna a far discutere di sé. L'ormai ex gieffina ha preso delle decisioni importanti negli ultimi mesi, che la vedono un bersaglio facile per i suoi hater. Così come viene riportato dal settimanale Nuovo tv, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, la protagonista del Gf16 ed ex compagna di Kikò Nalli ha deciso di ...

Ambra Lombardo/ Seno nuovo dopo la rottura con Kikò Nalli ma Karina Cascella... : Ambra Lombardo, Seno nuovo dopo la rottura con Kikò Nalli ma Karina Cascella non ci sta e attacca la maestrina: 'Vuole fare la Belen della situazione'

Ambra Lombardo si rifà il seno dopo l’addio a Kikò Nalli : foto : La rottura improvvisa e inaspettata con Kikò Nalli, il ritorno in cattedra da insegnante e un’operazione di chirurgia estetica. Ambra Lombardo, la sexy prof siciliana che abbiamo conosciuto al Grande Fratello 16 torna a far parlare di sé. Solo pochi giorni fa ha spiazzato tutti con l’addio all’ex marito di Tina Cipollari. Sembrava che la loro storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta ...

Ambra Lombardo dopo la rottura con Kikò Nalli : il gesto sorprende : Kikò Nalli e Ambra Lombardo: lei supera la rottura regalandosi un nuovo seno Poco fa il giornalista Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima e esclusiva la cover del nuovo numero del settimanale Nuovo in edicola domani mattina. E come si evince dalla copertina ci sarà un altro scoop su Ambra Lombardo, neo ex fidanzata di Kikò Nalli. Difatti è stata pubblicata la foto di Ambra nello studio del dottor Lorenzetti, impegnata a farsi ...

Karina Cascella contro il sen0 nuovo di Ambra Lombardo : "Vuole fare la Belen della situazione - Tina Cipollari donna vera" (video) : Il direttore di 'nuovo', Riccardo Signoretti, sul proprio account Instagram, pubblica, in esclusiva, le foto di Ambra Lombardo, che, nei giorni scorsi, si è recata dal professore Lorenzetti per una visita preliminare. L'ex gieffina, dopo l'addio a Kikò Nalli, infatti, ha deciso di gonfiare il seno.prosegui la letturaKarina Cascella contro il sen0 nuovo di Ambra Lombardo: "Vuole fare la Belen della situazione, Tina Cipollari donna vera" ...

Ambra Lombardo seno rifatto - arriva conferma con foto di Signoretti : Ambra Lombardo ha deciso di rifarsi il seno davvero, la conferma è arrivata da Signoretti Ora lo ha fatto davvero: Ambra Lombardo ha deciso di “gonfiare” il seno. Ne aveva parlato già in passato e adesso ha trovato il coraggio per sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica: la notizia è stata data da Riccardo Signoretti, direttore […] L'articolo Ambra Lombardo seno rifatto, arriva conferma con foto di Signoretti ...

GF Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio, ma sembrava che Kikò aveva deciso a superare gli ostacoli e i pregiuizi della sua famiglia e di tutti coloro che non credevano ai sentimenti della bella Ambra. Dopo Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, tocca ad altri due concorrenti dell’edizione numero 16 comunicare la fine della loro relazione. Riccardo Signoretti, il direttore di “Nuovo”, ha pubblicato in anteprima la ...

Karina Cascella contro Ambra Lombardo Kikò meriti di più : Karina Cascella dice la sua opinione riguardo la fine dell’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Dopo la notizia data del direttore Riccardo Signoretti, sono arrivate le conferme dei due interessati, ora che si è ormai diffusa, che ha sorpreso tutti quanti anche Karina Cascella, che non aveva mai sostenuto la coppia e che, ora che la notizia della separazione tra Kikò e Ambra è arrivata ecco cosa ha detto: “Sei una insensibile, ...

GF - Ambra Lombardo : “Con Kikò Nalli mancava l’intimità” - : Sandra Rondini L'ex gieffina racconta che a far finire la sua storia con Kikò Nalli sono state la difficoltà di vivere una relazione a distanza e i rari momenti in cui sono riusciti a stare da soli La relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è giunta al capolinea e l’ex gieffina ha voluto spiegare in una intervista rilasciata al magazine “Nuovo” quali sono stati i motivi che hanno ...

Ambra Lombardo - i motivi dell’addio a Kikò Nalli : “Problemi anche nell’intimità” : Tra gli argomenti di cronaca rosa della settimana c’è anche l’improvvisa rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello e sembrava che la storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta l’estate. Poi, un paio di giorni fa, la notizia che è arrivata come un ...

Ambra Lombardo salta l’ospitata a Pomeriggio 5? “Non è il caso” : Pomeriggio Cinque, Ambra Lombardo perde l’aereo: rinviata l’ospitata dalla d’Urso? Ambra Lombardo, dopo aver comunicato di essere tornata single, è una degli ospiti più attesi della nuova edizione di Pomeriggio 5. Non è ancora stato confermato il giorno in cui la bella professoressa apparirà negli studi di Cologno, ma qualche ora fa ha comunicato sul suo profilo Instagram di aver perso un aereo per Milano, senza però ...