Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sono passati 25 anni dalla morte di Ilariae Mirandella Rai uccisi in Somalia il 20 marzo 1994. Dopo lunghi processi, diverse commissioni parlamentari, depistaggi tra prove inquinate e testimoni falsi, la verità resta lontana. Di più: ora il caso rischia di essere archiviato. Il 20 settembre, domani, il giprà sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Le famiglie dei dueassassinati a Mogadiscio faranno opposizione. Lo stesso faranno Ordine dei, Federazione nazionale della stampa e Usigrai: “Le indagini non sono ancora arrivate a individuare nemmeno un soggetto indagato, un sospettato, sia come esecutore che come mandante e come depistatore nelle indagini” dice a ilfattoquotidiano.it Giulio Vasaturo,di Ordine e sindacati. “L’archiviazione – continua – significherebbe interrompere ogni ...

Tg3web : Due giornate in ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e un archivio dedicato ai due colleghi uccisi venticinque a… - Cascavel47 : Alpi-Hrovatin, il gip decide sull’archiviazione. Il legale dell’Ordine dei giornalisti: “Rischia di fermarsi per se… - ketelodicoafa : RT @lorismazzetti: Archiviare l'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è ucciderli una seconda volta, significa violentare la Costituzi… -