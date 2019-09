Allerta Meteo | il maltempo si sposta al Sud | forti temporali nei mari di Puglia e

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - codice giallo dalle 14 : La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore giallo sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) a partire dalle 14 di oggi e fino alle 22. Nel quadro generale di diffusa instabilità che interesserà gran parte della Campania, i fenomeni più intensi sono attesi nelle aree 2 e 4 dove si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di ...

Allerta Meteo - l’uragano Humberto verso l’Europa : un caldo weekend ne precederà l’arrivo sul Regno Unito - +25°C a Londra mentre cresce l’allerta : Sarà un weekend con condizioni Meteo piacevoli sul Regno Unito prima che l’uragano Humberto, che attualmente si sta allontanando dalle Bermuda, minacci il Paese la prossima settimana. Una grande cappa di alta pressione proteggerà l’area da qualsiasi sistema di tempesta in avvicinamento nei prossimi giorni e consentirà un aumento delle temperature. Diversi giorni di tempo bello e soleggiato accompagneranno condizioni asciutte in molte località, ...

Meteo - Protezione Civile : Allerta temporali in Sicilia : Meteo, Protezione Civile: allerta temporali in Sicilia. temporali attesi per oggi 19 settembre nella parte occidentale e centrale dell'isola

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sull’Italia : nubifragi - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Maltempo : Sicilia - Allerta Meteo della protezione civile : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La protezione civile regionale Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alle 24 di oggi “per rischio idrogeologico di livello “Giallo””. L'articolo Maltempo: Sicilia, allerta meteo della protezione civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Meteo : il maltempo si sposta al centro-sud - Allerta temporali : Il fronte perturbato che ieri ha fatto il suo ingresso sul nord Italia, per effetto di correnti più fredde di provenienza artica, sta lentamente scivolando sul centro-sud Italia dove si prospetta...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per domani - maltempo a Palermo : La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, in Sicilia, per rischio idrogeologico di livello “Giallo”. maltempo in arrivo domani a Palermo e Provincia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido per tutta la giornata di domani sino alle 24 per rischio idrogeologico di livello giallo. Sono attese precipitazioni “da sparse ...

Allerta Meteo Molise : criticità arancione sul Basso Molise : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta ‘arancione’ per la giornata di domani 19 settembre, localizzata sulla zona costiera dove sono previsti temporali. Nel resto della regione l’Allerta è ‘gialla’. Le temperature saranno in sensibile diminuzione nei valori massimi, i venti moderati nord orientali e il mare da poco mosso a mosso. L'articolo Allerta Meteo Molise: criticità arancione sul Basso ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione a Gargano - Tremiti e Fortore : Allerta arancione per il maltempo nel Gargano, alle Tremiti e nella zona del Basso Fortore dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore; Allerta gialla sul resto della Puglia: è quanto prevede il bollettino diramato dalla Protezione civile pugliese. Nella regione sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente ...

Allerta Meteo - l’Uragano Humberto si dirige verso l’Europa e può capovolgere la tendenza anche in Italia : L’uragano Humberto è diventato un “mostro” categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, con venti che soffiano a 185 km/h, e nelle prossime ore arriverà sulle Bermuda, nel cuore dell’oceano Atlantico. Humberto sta risalendo l’oceano da sud/ovest verso nord/est allontanandosi dagli Stati Uniti dopo avere toccato le Bahamas sotto forma di tempesta tropicale. L’uragano si dirige verso l’Europa, dove potrebbe ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 19 : temporali e venti forti al centro-sud : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, quando avremo condizioni di forte instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo quelle...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali al centro/sud : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali sparsi sulle zone centro meridionali della regione a partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 settembre alle 15 di domani, giovedì. Aria fredda proveniente dal nord Europa si sta avvicinando alla penisola determinando un aumento dell’instabilità anche sulla Toscana. Nella giornata di domani, giovedì ...