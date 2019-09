Alla Casa del Cinema presentazione della rivista Roman Art&Photo Walks il 24 settembre

Pet Carpet Film Festival Alla Casa del Cinema il 1 ottobre : ARRIVA LA II EDIZIONE DEL PET Carpet Film Festival, UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI ANIMALI CON TANTE STORIE DEGLI AMICI A QUATTROZAMPE (E NON SOLO) SI PARTECIPA ANCHE CON I VIDEO GIRATI CON LO SMARTPHONE. GALA FINALE Casa DEL Cinema 1 ottobre ORE 21.00 Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna per la sua seconda edizione il Pet Carpet Film Festival, con il ...

Alla Casa del Cinema la presentazione del quarto numero della rivista trimestrale Roman Art & Photo Walks : Roma – Appuntamento da non perdere martedì 24 settembre alle ore 17.30 Alla Casa del Cinema di Villa Borghese con la presentazione del nuovo numero della rivista Roman Art & Photo Walks. Passeggiate Romane, la nuova rivista trimestrale di arte, cultura, turismo e fotografia creativa che chiuderà questo suo primo anno di attività editoriale con una pubblicazione dedicata Alla Passeggiata a Trastevere. La rivista, pubblicata da Lozzi ...

Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro bambina di due anni - cosa accade Alla piccola è indescrivibile : Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva un pitone albino in casa. Il pitone era tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno il pitone affamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dalla teca e ha strangolato la bambina e poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaia Hanno provato ad ammazzare il pitone ma la bambina era ormai già morta ...

La Città Dei Non Adulti il 28 e 29 settembre Alla Casa Internazionale delle Donne : Sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 16.00 nella Casa Internazionale delle Donne a Trastevere, prenderà vita La Città Dei Non Adulti, un’iniziativa dedicata a genitori e figli e ad ogni tipo di famiglia. L’evento a cura di MAG – Movimento Artistico Giovanile, conclude così il poliedrico Lunga Vita Festival, rassegna di spettacoli dai molteplici volti, che mette al centro del suo ultimo atto l’infanzia, in attesa delle proposte ...

La smart home oltre la KAllax : perché Ikea investe sulla casa intelligente : All'Ikea, si sa, entri per dare un'occhiata alle librerie ed esci con cuscini, taglieri, cornici (e poi che fai, un bonsai non lo prendi?). oltre a pentole e piumini, il gruppo svedese adesso vuole mettere nel carrello dispositivi intelligenti: lampade e altoparlanti connessi, basi di ricarica e chissà quanto altro ancora. È un percorso nato nel 2012 e arrivato già nei punti vendita. Ikea accelera: ha battezzato una nuova divisione, tutta ...

Alla Casa del Cinema il 21 e 22 settembre la seconda edizione del Festival del Cinema Filippino : Cinque le pellicole inserite nel programma della rassegna organizzata dall’Ambasciata della Repubblica delle Filippine a Roma e dal Sentro Rizal in collaborazione con la Commissione delle Filippine per lo Sviluppo dei Film Dopo la prima edizione del 2018, il Festival del Cinema Filippino in Italia, ritorna Alla Casa del Cinema di Roma il 21 e il 22 settembre 2019 con una nuova rassegna ad ingresso libero di film provenienti dal paese del sud-est ...

Alvaro Morte de La Casa di Carta risponde ai rumors sul suo presunto addio Alla serie : A riprese ormai finite, in attesa che arrivi l'annuncio del debutto della quarta stagione, Alvaro Morte de La Casa di Carta è stato oggetto di un rumor che ha voluto commentare in prima persona. Negli ultimi giorni si era diffuso in rete il sospetto che l'attore avesse lasciato il cast de La Casa di Carta e il dubbio che la serie perdesse il suo protagonista nel corso della quarta stagione. In realtà Morte - interprete dell'ormai iconico ...

La Strada di Casa - Lucrezia Lante della Rovere a Blogo : "In Gloria - ad un certo punto - qualcosa si romperà... Vorrei rifare BAllando con le Stelle!" (Video) : Da martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Lucrezia Lante della Rovere tornerà a ricoprire il ruolo di Gloria, moglie di Fausto Morra, su cui, durante la seconda stagione, si abbatterà una terribile ombra che le farà capire di non essere una donna invincibile, davanti ai colpi della ...

Rocco Papalia - Cassazione conferma no Alla sorveglianza speciale. Ma nel 2018 decisa casa lavoro : Nessuna sorveglianza speciale per Rocco Papalia, definito il ‘padrino’ di Buccinasco (Milano), considerato uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta al nord e scarcerato nel maggio 2017 dopo 26 anni di detenzione. Lo ha confermato la Cassazione dichiarando “inammissibile” un ricorso della Procura generale di Milano contro una sentenza della Corte d’appello milanese che aveva revocato la misura di prevenzione di ...

Cartello incita Alla violenza contro le donne : “Torna a casa e rompi le ossa a quella z.....a di tua moglie” : Il Cartello shock è comparso nei pressi di un parcheggio a Bagnaia, in provincia di Viterbo. Dopo le prime sdegnate...

Liam GAllagher : Non esco mai da casa senza il mio spazzolino : Quando è invitato a un evento il cantante inglese non esce mai di casa senza avere in tasca uno spazzolino da denti per potersi lavare nel caso dovesse scattare foto per la stampa o con i suoi fan. Durante un'intervista rilasciata al tabloid "The Sun" Liam Gallagher ha rivelato di essere ossessionato dalla pulizia dentale e ha ammesso di portare sempre con sé uno spazzolino quando esce di casa in modo da potersi lavare i denti ogni volta che ne ...