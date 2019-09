Alberto Urso di Amici al settimo cielo svela la novità | “Non l’avrei mai immaginato!”

Voglio Essere Tua è il nuovo album di Giordana Angi che contiene anche un duetto con Alberto Urso : Si intitola Voglio Essere Tua il nuovo album di Giordana Angi, in uscita su etichetta Virgin Records - Universal Music. Il secondo album di inediti dell'artista sarà disponibile da venerdì 11 ottobre, successore del disco d'esordio Casa, rilasciato quando ormai alla fine del programma Amici di Maria De Filippi mancavano solo pochi appuntamenti. Concorrente della scorsa edizione del talent show Mediaset, Giordana Angi si è classificata ...

Alberto Urso : “Solo” è il nuovo singolo firmato da Kekko Silvestre : Torna la voce straordinaria e il talento del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album “Solo” (uscito il 10 maggio), venerdì 20 settembre pubblica il suo nuovo singolo “E poi ti penti”. Il brano, disponibile in radio e negli store digitali, è la canzone apripista del nuovo album in uscita questo autunno. La ballad, caratterizzata da sonorità dolci, toccanti ed evocative racconta un amore per una donna già ...

Nel testo di E Poi Ti Penti di Alberto Urso un amore non corrisposto : E Poi Ti Penti è il nuovo singolo di Alberto Urso, disponibile in radio e in digitale venerdì 20 settembre. Il brano è stato presentato in anteprima televisiva negli scorsi giorni ed è disponibile già il testo completo; per la traccia audio, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno. E Poi Ti Penti segue il rilascio dell'album d'esordio Solo (uscito il 10 maggio) ed anticipa il nuovo progetto discografico di inediti al quale Alberto ...

Alberto Mezzetti attacca la D’Urso mi esclude dai suoi programmi : Alberto Mezzetti ha vinto il “GF” 15 e su “Instagram”si lamenta dell’indifferenza che la D’Urso gli riserverebbe da qualche mese. Il lungo sfogo inizia così: «A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF, malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano, sono stato ripetutamente ignorato, ...

Alberto Mezzetti Attacca Barbara D’Urso - Ecco Perché! : Alberto Mezzetti torna ad Attaccare Barbara D’Urso sostenendo di essere stato escluso senza motivo da tutte le sue trasmissioni di enorme successo. Ecco cosa sta succedendo… Alberto Mezzetti è stato il vincitore del Grande Fratello 15, amatissimo da Barbara D’Urso con la quale addirittura sarebbe voluto uscire a cena. Mezzetti detto Tarzan aveva più volte manifestato la sua stima nei confronti della conduttrice, ma adesso tutto ...

Barbara D’Urso - Alberto Mezzetti all’attacco : «Mi esclude dai suoi programmi - a tempo debito dirò perché» : Barbara D’Urso era il suo sogno proibito sin dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello Nip, ma ora Alberto Mezzetti, vincitore dell’edizione numero 15, ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa su Instagram lamentandosi dell’indifferenza che la conduttrice Mediaset gli riserverebbe da qualche mese. Il lungo sfogo inizia così: «A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, ...

Ascolti Tv 14 settembre 2019 : boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso : Gli Ascolti di sabato 14 settembre: Ali di libertà vince contro Anche se è amore non si vede Quali sono i risultati in termini di Ascolti dei programmi di sabato 14 settembre 2019? Nella parte serale, a trionfare è stato Ali di libertà di Rai 1, registrando il 16.3% di share: è stato seguito con […] L'articolo Ascolti Tv 14 settembre 2019: boom Verissimo per De Lellis e Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

“Sono innamorato”. Alberto Urso - finalmente la confessione. Sì - anche lei di “Amici” : Dopo la paparazzata sul settimanale Chi il vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a Verissimo. Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando una persona speciale, che è appunto Valentina, conosciuta lo scorso anno nella scuola più famosa d’Italia. Proprio perché sta vivendo un momento magico, Alberto non vuole nascondere la sua ...

Amici - a Verissimo Alberto Urso vuota il sacco : la verità sulla fidanzata : Finalmente gli amori vengono al pettine. Alberto Urso sta con ballerina di Amici Valentina Vernia. Dopo la paparazzata sul settimanale Chi il vincitore del talent show di Maria De Filippi ha confermato questa nuova relazione a Verissimo. Il cantante ha ammesso che da qualche mese sta frequentando

Alberto Mezzetti - duro attacco a Barbara D’Urso. Lei reagisce così : Il duro sfogo social di Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso è diventato ben presto un vero e proprio caso mediatico. L’ex vincitore del Grande Fratello 15 ha lanciato pesanti accuse alla conduttrice di Canale 5, che hanno fatto letteralmente il giro del web. Ma che cosa è successo? Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione. Alberto, dopo aver vinto la 15esima edizione del reality show, è diventato una star di Instagram. E ...

Alberto Urso conferma la storia con Valentina - ex ballerina di Amici : 'Ci frequentiamo' : Ad una settimana esatta dall'esordio nel ruolo di direttore artistico di Amici Celebrities, Alberto Urso è stato ospite a Verissimo. Nel corso della puntata con la quale il programma Mediaset ha esordito a settembre, il cantante siciliano ha parlato anche della sua vita privata: come avevano anticipato varie riviste di gossip quest'estate, attualmente il giovane sta frequentando Valentina Vernia. Alberto e Valentina sono molto più che ...