Albenga | spara alla sua badante prima di togliersi la vita

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) La tragedia è accaduta ad, in provincia di Savona: un uomo di 78 anni, ex gioielliere, ha tentato di uccidere la suadila. La donna, una 46enne russa, si è salvata grazie al corpetto che indossava: le ha fatto da scudo. Ad, un orefice hatoper poi uccidersi Salvatore Sorrentino, un anziano 78enne, hato due colpi di arma da fuocosua; successivamente ha puntato la pistola contro di sé perla. Gli inquirenti, in un primo momento, avevano pensato ad una lite tra i due, nel corso della quale la donna avrebbe tentato di disarmare l'uomo che aveva intenzioni suicide. Le testimonianze raccolte in seguito, però, hanno permesso agli investigatori di ricostruire l'andamento dei fatti e scoprire che le cose sono andate diversamente da come avevano ipotizzato. Sorrentino soffriva di crisi persecutorie ...

