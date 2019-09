Al Pan il mondo fantastico e creativo di Joan Miró

OMS : il mondo non è “preparato per la Pandemia - si diffonderebbe in pochi giorni e farebbe 80 milioni di morti” : Secondo il report annuale del Global Preparedness Monitoring Board, la commissione istituita da Banca Mondiale e Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo non è preparato ad affrontare una eventuale pandemia, che in poco tempo provocherebbe decine di milioni di vittime mettendo a rischio anche l’economia. Il rapporto rileva che tra il 2011 e il 2018 l’OMS ha registrato 1483 epidemie nel mondo in 172 Paesi (tra cui Ebola e Sars), ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Jakobsen : “Richeze è uno dei migliori apripista al mondo. Questo è il giorno più bello della mia carriera” : Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) si impone nell’ultima tappa della Vuelta a España 2019, davanti a un certo Sam Bennett (Bora-Hansgore). Per il campione neerlandese si tratta del secondo successo in quest’edizione del grande giro spagnolo, dopo quello ottenuto a El Puig. L’alfiere della Deceuninck chiude così in bellezza il suo primo grande giro della carriera, dopo aver sofferto per due settimane solo per potersi giocare ...

117 giorni nella Pancia della mamma morta - nata bimba sana : caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Deforestazione e incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Lievito : settore in salute - ma serve più formazione nel mondo del Pane : Lievito: settore in salute, ma serve più formazione nel mondo del pane. Comparto veicolato sul mercato italiano 36 mila tonnellate di prodotto

I segreti della CaPannina 90 anni al centro del mondo - : Paolo Giordano L'ex ripostiglio di attrezzi a Forte dei Marmi racconta l'Italia. Dal «Negroni» fino a oggi Se un locale diventa un simbolo, ha vinto. Se diventa il locale da ballo (con ristorante) più antico del mondo allora significa che è ancora in grado, dopo decenni, di intercettare il gusto popolare, di calamitare gli artisti più significativi, di essere comunque al centro dell'attenzione. La Capannina di Forte dei Marmi era ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Regan Smith stupisce tutti con il record del mondo dei 200 dorso. Panziera ottima terza nelle semifinali : Un po’ quello che non ti aspetti nelle semifinali dei 200 dorso donne dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La classe 2002 americana Regan Smith stupisce tutti nella piscina sudcoreana e realizza il nuovo primato del mondo della distanza di 2’03″35, sbriciolando il precedente record della connazionale Melissa Franlklin (2’04″06). Si pensava che il crono nelle batterie di 2’06″01 fosse già ...

