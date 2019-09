Agrigento | operazione ‘Strade pulite’ dei Carabinieri | sequestrate due discariche abusive

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Continuano incessanti le “azioni di contrasto agli atti di inciviltà legati al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di cittadini e proprietari di attività commerciali e ditte della provincia di”. Stamattina, idella Compagnia di, nell’ambito del piano di repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, disposto dal Comando Provinciale, hanno sequestrato altri due siti adibiti a. Si tratta di un’area di 12 metri quadrati, rinvenuta nei pressi del viale Sicilia e di un’area di 10 metri quadrati ricadente in via dei ragazzi del 99. I militari dell’Arma hanno ritrovato in entrambe le aree, rifiuti di ogni genere: rifiuti urbani domestici ed assimilabili, solventi e rifiuti pericolosi, rifiuti speciali, elettrodomestici e ...

