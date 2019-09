Affidi illeciti | il sindaco Pd di Bibbiano presenta querela | tra i denunciati anche Di

Affidi illeciti - sindaco di Bibbiano querela anche Di Maio : Il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, attualmente sospeso dalla carica ed ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia su presunti Affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti. Tra i denunciati da Carletti c'e' anche Luigi Di Maio per un post diffuso su Facebook prima della crisi del governo Lega-5Stelle e del ...

Bibbiano - a che punto è l’inchiesta sugli Affidi illeciti dei bambini? : Era giugno, l’inizio dell’estate che termina in questi giorni. La notizia è sembrata subito terribile, anche se davvero che cosa fosse successo a Bibbiano, Reggio Emilia, non è stato chiaro da subito. Cosa fossero quegli affidi illeciti si è capito piano piano nei mesi di un’inchiesta che è ancora aperta. Si è capito attraverso gli atti e le intercettazioni: i bambini venivano tolti alle famiglie d’origine e affidati ad altre senza che ce ne ...

Affidi illeciti in Emilia Romagna - chiesti ancora arresti sindaco Bibbiano : Nuove richieste di misura cautelare per cinque indagati dell'inchiesta "Angeli e Demoni", lo scandalo sul presunto giro illecito di minori scoppiato nel giugno scorso in val d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia. Come anticipato dalla Gazzetta di Reggio, il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare del fascicolo, ha presentato ricorso rispetto al rigetto del giudice di applicare gli arresti domiciliari sulla specifica vicenda degli ...

"Parliamo di Bibbiano" : Lucia Borgonzoni in Senato con una t-shirt sugli Affidi illeciti : La senatrice della Lega si rivolge al premier a Palazzo Madama: "Lei ha detto di essere l'avvocato del popolo. Sa cos'è Bibbiano?". La presidente Casellati sospende la seduta

Affidi illeciti a Bibbiano - tre nuovi indagati per abuso di ufficio : Affidi illeciti a Bibbiano, tre nuovi indagati per abuso di ufficio Tre persone sono accusate di abuso d'ufficio dopo il caso delle consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini - moglie di Claudio Foti, della Onlus piemontese Hansel & Gretel - quando questa era già finita agli arresti domiciliari Parole ...

Affidi illeciti - bimba sgridata perché non cita abusi : Spuntano altre intercettazioni sul presunto sistema di Affidi illeciti in Val d'Enza, su cui ha acceso i riflettori l'inchiesta della Procura di Reggio Emilia. In nuovi audio, diffusi da un servizio del TgR Emilia-Romagna, si sente una madre affidataria che lascia una bimba sotto un temporale e la sgrida perche' non parla di abusi subiti ma che non sarebbero mai avvenuti. "Scendi, io non ti voglio piu'", grida la donna, madre affidataria, in ...

Inchiesta Affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Affidi illeciti Bibbiano : indagate ridono del maresciallo/ "Ha figli - non si sa mai" : Bibbiano, Affidi illeciti: indagate ridono del maresciallo. Da intercettazione ambientale: "Guardi che lei è sposato, c'ha figli, cioè non si sa mai...".

Affidi illeciti Bibbiano : continuano minacce/ Revocati domiciliari a Maria Pia Veltri : Bibbiano, Affidi illeciti: continuano minacce. Intanto sono stati Revocati gli arresti domiciliari all'ex dipendente Maria Pia Veltri.

Affidi illeciti a Bibbiano - il sindaco resta ai domiciliari : Affidi illeciti a Bibbiano, il sindaco resta ai domiciliari Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha confermato la misura per il primo cittadino Andrea Carletti Parole chiave: Affidi ...