Account da rider ai clandestini | pure in Francia scoppia il caso

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Pina Francone Il caporalato tra iirregolari è sotto indagine delle Procura di Milano. E anche oltre Alpe i fattorini sono nel mirino È stato definito il "caporalato dei". Cedere il proprioda fattorino – per Deliveroo, Globo, Just eat o Uber – agli immigrati, facendosi pagare una tangente. Il fatto è semplice: chi non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno, non può avere la licenza. E su questo le aziende del food delivery sono chiare, predicano e applicano la tolleranza zero. Però c'è un però: chi è irregolare e vuole lavorare dapaga chi ha la licenza e lavora al suo posto, come un fantasma. Un losco business portato alla luce da un'inchiesta del Corriere a Milano. E così funziona un po' ovunque in Italia, e anche all'estero. Infatti, anche inil problema è noto. Come ricorda l'Adnkronos, già nei mesi scorsi oltre ...

giuslavoristi : Account venduti a migranti irregolari, altri ceduti tra connazionali per aiutare chi non ha documenti in regola. So… - francobus100 : Caporalato digitale tra rider, account italiani venduti a migranti irregolari: «Dammi il 20% e ti cedo l’account» - Fo_Elettrica : RT @centrostudidoc: Caporalato digitale tra rider, account italiani venduti a migranti irregolari: «Dammi il 20% e ti cedo la account» #cap… -