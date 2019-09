A Total War Saga | Troy arriverà su PC il prossimo anno

Total War Shogun 2 : l'espansione Fall of the Samurai entra ufficialmente nella famiglia Total War : Creative Assembly ha oggi annunciato che Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai è diventato un gioco standalone e che è entrato ufficialmente a far parte della saga di Total War.Il DLC è stato pubblicato nel 2011 e racconta del duro scontro tra la cultura Samurai classica e l'ascesa delle tecnologie più moderne. Il tutto è ambientato 400 anni dopo i fatti di Total War: Sogun 2 ed il giocatore dovrà guidare il Giappone nell'era moderna, ...