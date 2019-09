A Oriolo Romano VT è festa grande per il fungo porcino – 13 22 settembre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – In zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni. Atorna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: quello con la Sagra del, che sarà servito in tantissime varianti per due fine settimana consecutivi. L’appuntamento è fissato dal 13 al 15 e dal 20 al 22nel grazioso paese in provincia di Viterbo, che si vestirà aper celebrare al meglio una delizia già nota ai tempi degli Antichi Romani; furono gli abitanti dell’Urbe i primi a chiamare “suillus” la varietà più nobile del, che con i suoi profumi e sapori inconfondibili è da sempre sono sinonimo di buona cucina e di gioia di stare in tavola. Giunta alla sedicesima edizione, la Sagra proporrà i porcini sotto forma di una deliziosa crema per nobilitare le bruschette; con la loro polpa bianca che non cambia colore né all’aria né al tocco, i funghi ...

