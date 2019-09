A Night At The Opera dei Queen sarà una rappresentazione kabuki giapponese | la band

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in uno story trailer : L'importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato un trailer incentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c'è in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l'8 ottobre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games assieme al trailer:Leggi altro...

Jump Force - Bloodstained : Ritual Of The Night e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass (popolare servizio in abbonamentoche consente l'accesso ad un vasto catalogo di giochi, in continua espansione). Di seguito vi riportiamo la scaletta completa."I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell'intera umanità. Crea il tuo avatar e ...

Saint Seiya Awakening : KNights of the Zodiac disponibile su Mobile : Il Manga di Saint Seiya (Cavalieri dello Zodiaco) si trasforma in un RPG, disponibile su iOS e Android con il nome di Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac. Saint Seiya fece debuttò in Giappone negli anni 80 come Shonen Manga, il successo diede origine a serie televisive, film, spin-off, sequel e molto altro. A luglio 2019 su Netflix è arrivato un nuovo adattamento in computer grafica, ed ora i fans hanno ...

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in un interessante video dietro le quinte : Modus Games ha oggi pubblicato un nuovo video "dietro le quinte" per Trine 4: The Nightmare Prince, il ritorno di una delle più amate serie d'avventura co-op. Il terzo video della serie Indie Access di Modus mostra la paurosa schiera di nemici e i difficili rompicapo che affronteremo al lancio, confermato per l'8 ottobre 2019.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games seguito dal trailer di presentazione del gioco:Leggi altro...

Morto Alec Holowka - co-autore di Nights in the Woods : Alec Holowka, uno dei tre autori di Nights in the Wood, è Morto nella giornata di ieri, sabato 31 agosto. A dare la triste notizia è stata sua sorella, Eileen Mary Holowka, su Twitter.Pochi giorni fa Holowka era stato accusato di molestie sessuali e violenza sessuale dalla sviluppatrice Zoe Quinn. A seguito delle accuse il progetto a cui stava lavorando Holowka è stato cancellato e lo sviluppatore è stato allontanato dagli altri autori di Nights ...

Il compositore di Skyrim e il co-creatore di Night In The Woods accusati di violenza sessuale : Nathalie Lawhead e Zoe Quinn, sviluppatrici di Tetrageddon e Depression Quest, hanno lanciato delle pesantissime accuse di violenza sessuale nei confronti di Jeremy Soule, il compositore di Skyrim, e Alec Holowka, il co-creatore di Night in the Woods.Jeremy Soule, probabilmente il più famoso compositore di musica per giochi, è stato pubblicamente accusato di stupro il 26 agosto. L'accusa arriva da Nathalie Lawhead, un'artista che ha vinto ...

Alla scoperta di Vigil : The Longest Night - un Bloodborne in 2D in arrivo su PC e console : Il publisher Another Indie e lo sviluppatore Glass Heart Games hanno annunciato Vigil: The Longest Night, un platform d'azione 2D che assomiglia più o meno a Bloodborne in 2D con Salt and Sanctuary aggiunto al mix. Il titolo sembra anche ricordare la serie Castlevania. In altre parole, evoca alcuni dei giochi più amati dai fan. Vigil: The Longest Night è in sviluppo per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e uscirà all'inizio del 2020. La ...

Trine 4 : The Nightmare Prince ha una data di uscita - pubblicato un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ ...