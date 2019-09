19 arresti | traffico internazionale di droga

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Diciannove narcotrafficanti arrestati, altre 60 persone indagate, oltre una tonnellata di hashish e due chili di cocaina sequestrati e sigilli a 5 automezzi utilizzati per il trasporto della. E' il bilancio di una maxi operazioneantidella Guardia di Finanza di Trento in diverse regioni italiane e in Olanda e Spagna.L'operazione, avviata a marzo 2016 con un sequestro di stupefacenti nei confronti di un gruppo di pusher maghrebini in Trentino Alto Adige, sono state dirette dalla locale Procura Distrettuale - Dda e condotte dalle unità speciali antidel Gico (Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento.La rete di narcosi estendeva dal Marocco, passando per la Spagna e la Svizzera fino ad arrivare in Italia. Due i gruppi criminali coinvolti che ...

