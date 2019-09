105° Congresso SIF 2019 Il gotha della fisica italiana si riunisce all’Aquila a 10 anni

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'Aquila - Nel decennale del sisma del 2009, i fisici italiani hanno scelto L’Aquila come sede del 105°NazionaleSIF – Societàdi. L’evento si terrà dal 23 al 27 settembre presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute, che ha curato l’organizzazione locale insieme ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso-INFN e all’Università degli Studi dell’Aquila. Per ilSIF, uno dei più antichi nel panorama scientifico italiano, confluiranno nel capoluogo abruzzese 600 fisici da tutta Italia, protagonisti di esperimenti alle frontiere. È il caso, ad esempio, delle ricerche che hanno portato alla scoperta del Bosone di Higgs e alla rivelazione delle onde gravitazionali. A dare il via ai lavori, nella cerimonia inaugurale del 23 settembre presso l’Auditorium del GSSI, saranno i saluti delle autorità e...