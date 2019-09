1000 Miglia Green - A Brescia la prima gara di regolarità per elettriche e ibride

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 19 settembre 2019) Cè una Milleche si corre con le auto del futuro, lee le, ma volendo anche con esemplari storici: purché alimentati a batteria o, quantomeno, elettrificati. la Mille, al via venerdì 27 settembre daper poi raggiungereil centro di Milano e quindi lautodromo di Lainate al termine di una tre giorni allinsegna della mobilità sostenibile. Levento è organizzato in collaborazione con lassessorato allagricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia. Il percorso. La competizione che ammette un massimo di 40 vetture inizierà alle 19.45 di venerdì sera con un circuito cittadino di 5 km. Gli equipaggi ripartiranno nella mattinata di sabato 28 alla volta dei territori della Franciacorta, poi per Bergamo e Treviglio fino a raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi dAdda, dove è prevista una sosta per ...

qn_giorno : #Brescia La 1000 Miglia diventa green: auto elettriche e cibo a km0 - MatteoMarchini5 : 1000 Miglia Green, la prima edizione farà tappa a La Pista - Agricolae1 : #MILANO. ASSESSORE @FRolfi @RegLombardia DOMANI A PRESENTAZIONE '1000 MIGLIA GREEN' A PALAZZO PIRELLI - Agricolae -