10 libri da leggere | da cui saranno tratte nuove serie tv

Versiliana 2019 - De Giovanni : “Prima i libri riempivano il tempo libero - oggi dobbiamo trovare il tempo per leggere. E’ vitale avere libri belli” : “Io vi devo portare in viaggio. Se io a pagina due non vi ho portato da un’altra parte, voi avete il diritto sacrosanto di chiudere quel libro e di passare avanti. Un tempo quando andavamo in vacanza prendevamo tutti i libri che avremmo letto andando in vacanza, per riempire il tempo libero. Adesso noi invece dobbiamo trovare il tempo per leggere. Prima i libri riempivano il tempo libero, oggi dobbiamo liberare il tempo per ...