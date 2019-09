YouTube sta portando un gigantesco banner pubblicitario nella sua app TV

YouTube testa la feature profile cards per riconoscere i commentatori migliori e quelli peggiori : YouTube sta testando una nuova feature chiamata profile cards e che dovrebbe dare maggior risalto ai commenti lasciati dagli utenti sulla popolare piattaforma L'articolo YouTube testa la feature profile cards per riconoscere i commentatori migliori e quelli peggiori proviene da TuttoAndroid.

Google sta per chiudere un pezzo di YouTube : dite addio all’interfaccia TV basata sul web : Il team di YouTube si prepara a chiudere l'interfaccia TV basata su Web: la Web App di Leanback, infatti, sta per unirsi al Google Graveyard. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google sta per chiudere un pezzo di YouTube: dite addio all’interfaccia TV basata sul web proviene da TuttoAndroid.

Se anche le star di YouTube finiscono in burnout : Di cosa si trattaQuali sono i sintomiQuali possono essere le principali causeChi colpisce e che effetti haAlisha Marie, quel giorno di metà 2016, aveva una vita da sogno: un compagno, una forma strepitosa, una casa a Los Angeles e un canale su Youtube con 8 milioni di iscritti, in cui offriva consigli di salute e lifestyle. Una star mondiale. Che tra il primo e il secondo di quel giorno, in un ristorante di Los Angeles, scoppiò a piangere. ...

Entrano con droni e telecamere nell'Area 51 - giovani YouTuber arrestati in Usa : Protagonisti della vicenda due ventenni olandesi, i giovani Ties Granzier e Govert Sweep, sorpresi ad aggirarsi con i loro strumenti nella zona militare che circonda la base dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. arrestati e accusati di violazione della sicurezza nazionale, sono stati liberati dopo una cauzione in attesa del processo.Continua a leggere

Area 51 - arrestati due YouTuber : si sono avvicinati alla base militare “degli alieni” con fotocamere e droni : Due giovani youtuber olandesi sono stati arrestati dalla polizia del Nevada perché si sono introdotti della controversa Area 51, la base dell’Areonautica militare statunitense che, secondo alcune teorie complottiste, custodirebbe al suo interno le prove dell’esistenza degli alieni. Ties Granzier, 20 anni, e Govert Sweep, 21, sono stati avvistati dai sistemi di sorveglianza dei militari mentre con la loro auto erano entrati nella zona ...

YouTube TV testa modifiche alla guida e la riproduzione automatica : Pare che in questi giorni il team di YouTube TV stia testando alcuni nuovi aggiornamenti con un gruppo di utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo YouTube TV testa modifiche alla guida e la riproduzione automatica proviene da TuttoAndroid.

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita L'articolo La storia si ripete: Google Pixel 4 XL protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video proviene da TuttoAndroid.

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL è protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita L'articolo La storia si ripete: Google Pixel 4 XL è protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video proviene da TuttoAndroid.

Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il consenso dei genitori : Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza Negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla

YouTube sta testando l’opzione “Aggiungi alla coda” sul web - ecco come abilitarla : YouTube sta testando ufficialmente l'opzione "Aggiungi alla coda" sulla versione web che tutti gli utenti possono provare fino al prossimo 10 settembre e fornire un feedback. Durante il test, tutte le miniature ottengono il relativo pulsante che utilizza un'icona di elenco accessibile anche tramite il menu a tre punti accanto a tutti i video. L'articolo YouTube sta testando l’opzione “Aggiungi alla coda” sul web, ecco come ...

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.

Firenze - famoso YouTuber smaschera la truffa delle stampe ai turisti e viene aggredito /Video : Il turista, spesso asiatico, cammina con il naso all'insù, immerso nelle bellezze architettoniche e artistiche del centro di Firenze. Non guarda dove mette i piedi, è molto distratto. È in questo momento che scatta la truffa delle stampe: improbabili artisti, con in mano stampe di nessun valore, senza farsi vedere, posizionano i loro poster per terra proprio davanti all'ignaro e distratto turista che, senza accorgersi, li calpesta. Da qui la ...

Aimee Song : il blog - YouTube e instagram : Aimee Song ha più di cinque milioni di follower su instagram, un blog e un marchio di abbigliamento autoriferiti (Song of Style), un libro bestseller intitolato Cattura il tuo stile e una carambola di collaborazioni con le più importanti griffe. Song, 31enne californiana dalle origini coreane, quando si è laureata in Architettura d’interni all’Università delle Arti di San Francisco non pensava certo che il suo futuro sarebbe stato quello di ...

Er Faina a Temptation Island Vip - è polemica : la risposta dello YouTuber : Temptation Island Vip: Er Faina risponde alle polemiche delle ultime ore La partecipazione di Damiano Er Faina alla seconda edizione di Temptation Island Vip ha sollevato un vero e proprio polverone. In molti, in queste ore, stanno accusando lo youtuber di essere una persona incoerente. Infatti in passato il ragazzo ha più volte criticato il […] L'articolo Er Faina a Temptation Island Vip, è polemica: la risposta dello youtuber proviene da ...