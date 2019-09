Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Se il sole era rappresentato da una trasmissione televisiva fraudolenta, il nome “Eclissi” – attribuito da Eurojust ed Europol alla massiccia operazione hi tech in corso in giro per il Vecchio Continente – è azzeccato. L’oscuramento ha emulato quello delle 5mila frecce alla battaglia delle Termopili, ma nessuno dei “nemici” ha potuto ribattere dicendo che avrebbe combattuto all’ombra. Forse per destino storico e geografico il blitz – che ha visto scendere in campo le forze di polizia italiane, francesi, olandesi, tedesche, bulgare e greche – si è concentrato sulle sponde del mar Egeo per diramarsi sull’intero territorio europeo. L’arma del delitto ha una sigla identificativa, Iptv, che molti hanno immaginato significasse tv pirata e invece corrisponde alla diffusione via Internet di segnali televisivi. L’applicazione illecita di questo sistema si articola in tre fasi: l’acquisizione di ...

TutteLeNotizie : Xtream, la ‘marachella’ rischia di costarvi cara -