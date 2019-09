WTA Osaka – Naomi Osaka fa felice il pubblico di casa | successo in due set su Tomova

WTA Osaka – Kerber ai quarti con facilità : la tennista tedesca supera Nicole Gibbs in due set : Angelique Kerber supera gli ottavi del WTA di Osaka con semplicità: la tennista tedesca batte Nicole Gibbs in due set Tutto facile per Angelique Kerber negli ottavi di finale del WTA di Osaka. La tennista tedesca, numero 15 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Nicole Gibbs in 1 ora e 21 minuti di gioco. Kerber ha conquistato i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 2-6 / 4-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR ...

WTA Osaka – Muguruza ko all’esordio : Hsieh trionfa in 3 set : Muguruza si ferma al primo turno del torneo WTA di Osaka, Hsieh trionfa in rimonta Niente da fare per Garbine Muguruza al primo turno del torneo WTA di Osaka. La tennista spagnola numero 26 al mondo, dopo un buon inizio, ha ceduto al gioco della rivale Hsieh, che ha trionfato in rimonta in tre set. Il match è terminato dopo poco più di due ore col punteggio di 6-3, 6-7, 1-6.L'articolo WTA Osaka – Muguruza ko all’esordio: Hsieh ...

WTA Osaka – Camila Giorgi sorride all’esordio : Xinyun Han sconfitta in 2 set : Buona la prima per Camila Giorgi al torneo WTA di Osaka: l’azzurra manda al tappeto Xinyun Han in due set sorride Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tennista azzurra, numero 54 del ranking femminile mondiale, che lo scorso anno è arrivata in semifinale, ha sconfitto all’esordio la ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : esordio vincente per Giorgi. Passano il turno anche Mertens e Pavlyuchenkova : Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Osaka. Sul cemento giapponese la marchigiana ha superato all’esordio la cinese Xin Yun Han in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Adesso l’azzurra affronterà l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero tre. Supera il primo turno anche la belga Elise Mertens, che ha superato agevolmente l’americana Whitney Osuigwe in due rapidi set per 6-3 6-1. Sarà, invece, ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi soffre un set - poi spazza via la cinese Xinyun Han : Buona la prima, ma quanta sofferenza nel parziale inaugurale per Camila Giorgi, che all’esordio nel torneo WTA Premier di Osaka, in Giappone, impiega un’ora e 34 minuti per avere ragione della qualificata cinese Xinyun Han, piegata per 7-6 (6) 6-1. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida con la numero 3 del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set parte male l’azzurra, che con tre errori ed un ...

La nuova Classifica WTA dopo gli US Open : vola Andreescu! Barty torna n°1 - crolla Osaka : Bianca Vanessa Andreescu vince gli US Open femminili e raggiunge la top 10, la campionessa uscente Naomi Osaka crolla al 4° posto, Barty è di nuovo n°1: la nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La nuova Classifica WTA cambia volto dopo gli US Open. La nuova campionessa, Bianca Vanessa Andreescu, è entrata per la prima volta in top 10 grazie al ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Ranking WTA – Osaka si conferma numero 1 - Giorgi perde posizioni : la nuova classifica femminile : Naomi Osaka ancora in vetta, un solo cambiamento in top ten: la nuova classifica WTA Un solo cambiamento nella top ten del Ranking mondiale femminile di tennis. Naomi Osaka si conferma leader della classifica WTA, seguita dall’australiana Barty e dalla ceca Pliskova. Entra invece in top ten Madison Keys, che grazie alla vittoria di ieri al torneo WTA di Cincinnati guadagna ben 8 posizioni. Rimane Camila Giorgi la migliore delle ...

Tennis - Ranking WTA (19 agosto) : Osaka al comando - gran balzo di Keys - Camila Giorgi 58^ : Naomi Osaka si conferma al comando del Ranking WTA, la giapponese svetta in testa alla classifica internazionale di Tennis con 6606 punti. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty di 105 punti, non è lontana la ceca Karolina Pliskova (terza con 6315). La rumena Simona Halep si trova al quarto posto, l’ucraina Elina Svitolina è invece risalita in quinta piazza grazie a un balzo in avanti di due gradini ma la reginetta della ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati di sabato 17 agosto. Ashleigh Barty sconfitta - Naomi Osaka resta numero 1 del mondo : Disputate le semifinali del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si chiude (per ora) la lotta per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi la sconfitta dell’australiana Ashleigh Barty fa sì che lunedì la regina del Tennis femminile sia ancora la nipponica Naomi Osaka. La finalissima sarà tra la wild card russa Svetlana Kuznetsova e la testa di serie numero 16, Madison Keys. L’australiana Ashleigh ...

WTA Cincinnati – Delineate le semifinali : Osaka si ritira - Pliskova eliminata! I risultati dei quarti di finale : Si chiude il cerchio delle semifinaliste del torneo WTA di Cincinnati: Osaka si ritira, male Pliskova e Venus Williams Giornata di quarti di finale al torneo WTA di Cincinnati. Tante sfide femminili, che hanno delineato il quadro delle quattro semifinaliste. Ha dovuto faticare, Barty, per avere la meglio sulla rivale Sakkari. La numero 2 del ranking mondiale ha trionfato in rimonta dopo un’ora e 45 minuti i gioco. Il match è ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 16 agosto. Si ritira Naomi Osaka - esce Karolina Pliskova : Ashleigh Barty può tornare numero uno al mondo : Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica Naomi Osaka, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, ...

WTA Cincinnati – Ad Osaka il derby asiatico contro Hsieh : la tennista giapponese ha bisogno del 3° set : Naomi Osaka supera gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la tennista giapponese batte Su-Wei Hsieh in tre set Dopo l’esordio vincente, ma sofferto, contro Sasnovich, Naomi Osaka ha bisogno nuovamente di tre set per battere Su-Wei Hsieh (numero 30 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista giapponese, da lunedì scorso di nuovo numero 1 al mondo, ha vinto il derby asiatico battendo la collega cinese con il ...