WTA Guangzhou – Svitolina si ritira agli ottavi | Bouzkova ringrazia e avanza

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : Jasmine Paolini vola ai quarti di finale! L’azzurra vince la battaglia contro Saisai Zheng : Parlare di vittoria con gli “attributi” non è certo un’esagerazione. Jasmine Paolini continua la propria avventura in Cina e si qualifica ai quarti di finale del WTA di Guangzhou. La 23enne originaria di Bagni di Lucca ha conquistato la sesta vittoria stagionale in un main draw e, dopo aver sconfitto nel precedente turno la slovena Tamara Zidansek, si è tolta la soddisfazione di superare la padrona di casa Saisai Zheng, numero ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : esordio vincente per Elina Svitolina. Avanti anche Jasmine Paolini : Nonostante la pioggia che ha ritardato di molto il completamento di tutte le partite, si è chiuso il primo turno del torneo WTA di Guagzhou. esordio positivo per Elina Svitolina, testa di serie numero uno, che ha superato la slovena Dalila Jakupovic con un doppio 6-3. Bella vittoria anche per Jasmine Paolini. La Tennista toscana si è qualifica per il secondo turno, dopo aver rimontato la slovena Tamara Zidansek, vincendo al terzo set con il ...

WTA Guangzhou – Elina Svitolina accede agli ottavi di finale : Jakupovic stesa con un doppio 6-3 : Elina Svitolina stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Guangzhou: la tennista numero 3 al mondo supera in due set Dalila Jakupovic Bastano 70 minuti ad Elina Svitolina per accede agli ottavi di finale del WTA di Guangzhou. La tennista ucraina, attuale numero 3 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set su Dalila Jakupovic, lucky loser numero 151 della classifica WTA. Svitolina ha staccato il pass per il turno ...

Tennis - WTA Guangzhou 2019 : risultati di lunedì 16 settembre. Avanzano Bouzkova e Stosur - fuori Sasnovich e Jabeur : Si sono disputati oggi i primi cinque incontri di primo turno del WTA International sul cemento cinese di Guangzhou, città conosciuta in italiano anche come Canton. Sono uscite le teste di serie numero 7 e numero 8 del torneo, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e la tunisina Ons Jabeur, battute in due set rispettivamente dalla serba Aleksandra Krunic e dalla statunitense Bernarda Pera. Avanzano invece la svizzera Viktorija Golubic, facile ...