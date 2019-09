Wired Legal 2019 | come la tecnologia cambia le regole

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’innovazione digitale corre veloce tra le biblioteche di diritto, in Italia e nel mondo. Blockchain e smart contract cosìintelligenza artificiale e machine learning hanno imposto ad avvocati e legislatori dire approccio e: ii sono diventati negli anni sempre più abili con l’informatica, imparano a padroneggiare strumenti complessi per essere più competitivi ed efficienti su scala globale; chi scrive le norme ha invece aggiornato principi e linguaggi per essere al passo con la rivoluzione digitale. Il 29 ottobreItalia organizza a Milano, a Terrazza Martini, una giornata di lavori dedicata a questo processo dimento:racconteràgli studii internazionali hanno colto le sfide del digitale e quali sono le opportunità che nascono grazie all’innovazione tecnologica. Le occasioni per aumentare ...