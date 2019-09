Whirlpool | chi è il consigliere Alberto Ghiraldi della società Prs che rileverà il sito

Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli : Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli -Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli . La manifestazione è avvenuta all’altezza del casello di ingresso della A3, a sud-est della città. Dopo la protesta i lavoratori sono

Whirlpool - torna l'incubo chiusura a Napoli : "Le misure nel dl non sono sufficienti" : Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una nota dell'azienda che ha gettato nuovamente nello sconforto gli operai...

Arrivano finalmente le tutele per i rider. A Whirlpool dieci milioni per non chiudere : E’ pronto l’ultimo decreto prima della pausa estiva, messo a punto dai due ministeri guidati da Luigi Di Maio, Lavoro e Sviluppo economico, che interviene sia sulle crisi aziendali, a partire da Whirlpool, sia per dare tutele “ai più sfruttati di tutti”, i rider. Se sui ciclofattorini si registra, dopo tanto tempo, un’intesa tra Lega e M5S, ancora non c’è accordo sul nodo ...