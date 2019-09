Volley | Italia-Francia 1-3 | le pagelle degli azzurri Soffrono i centrali | stelle poco

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’è incappata in una sconfitta indolore agli Europei di2019, superata per 3-1 dai padroni di casa della. Un match che potrebbe riproporsi frameno di una settimana nei quarti di finale…Andiamo a scoprire i voti1-3 Davide Candellaro, 5,5: Blengini gli dà fiducia assegnandogli un posto da titolare. In attacco viaggia costantemente sotto il 30%, salvo sciogliersi nel finale e chiudere con il 43%. 8 punti per lui, si distingue con 4 muri. Osmany Juantorena, 6: una serata normale per uno come lui, non straordinaria. 16 punti, 1 ace, 1 muro e 54% in attacco. Una prova di grande sostanza, ma nel prosieguo del torneo l’italo-cubano dovrà ulteriormente alzare l’asticella se l’vorrà davvero approdare in zona medaglia. Simone Giannelli, 6: non in stato di grazia, la posta in palio ...

