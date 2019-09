Volley | Europei 2019 | Italia-Francia | i Galletti ai raggi X Corazzata micidiale

Europei Volley 2019 – Italia - poker di successi e coach Blengini applaude : “contro la Bulgaria era gara clou - ora tocca alla Francia” : L’Italia supera anche la Bulgaria e trova il 4° successo consecutivo agli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude i suoi e lancia la sfida alla Francia La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match ...

LIVE Italia-Francia Volley - Europei 2019 in DIRETTA : la sfida tra rivali secolari - in palio un fondamentale primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Francia ai raggi X Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier per affrontare i padroni di casa nello scontro diretto decisivo del gruppo A: in palio il primo posto nel girone e un accoppiamento sulla carta più agevole nei primi turni ...

Volley in tv oggi - Europei 2019 (18 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : oggi, mercoledì 18 settembre, sarà un’altra giornata ricca di grande spettacolo agi Europei di Volley: sono previsti otto incontri, dei quali due del girone degli azzurri. Quattro match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN (tra i quali Francia-Italia, big match di giornata che mette in paio il primato nel girone), mentre Raidue trasmetterà in diretta tv (diretta streaming su RaiPlay) proprio Francia-Italia. Segui gli Europei di ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia - l’eterna battaglia! Confronto titanico per il primo posto : Italia-Francia non è mai soltanto una semplice partita, la rivalità secolare tra le due Nazioni si rinnova costantemente ed è così anche nel mondo dello sport, in qualsiasi disciplina la contesa con i transalpini non si consuma soltanto entro il rettangolo di gioco ma ha tanti significati che trascendono i meri discorsi di campo. L’eterna battaglia vivrà un nuovo capitolo questa sera (ore 20.30) quando a Montpellier andrà in scena ...

Italia-Francia oggi in tv - Europei Volley 2019 : orario d’inizio - programma e streaming : oggi mercoledì 18 settembre si gioca Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo a Montpellier dove andrà in scena la partita più attesa del gruppo A, lo scontro diretto tra due pretendenti allo scettro continentale che si giocano il primo posto nel girone e un accoppiamento più agevole per i primi turni a eliminazione diretta. Il confronto dovrebbe essere molto equilibrato visto che le ...

Volley - Europei 2019. Italia-Bulgaria 3-1 - Blengini : “Abbiamo giocato bene - ora sotto contro la Francia” : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti nel primo vero test impegnativo di questa rassegna continentale e hanno così infilato la quarta vittoria consecutiva. La nostra Nazionale ha giocato una partita impeccabile dopo aver perso il primo set e si lancia così a punteggio pieno allo scontro diretto contro la Francia che metterà in palio il primo posto nel girone. Di seguito ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri vincono il primo vero test! Ora il big-match con la Francia : L’Italia non sbaglia il primo esame serio agli Europei 2019 di Volley maschile e sconfigge la Bulgaria per 3-1 (22-25; 25-23; 25-21; 25-17) alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia) conquistando così la quarta vittoria consecutiva nel torneo: la nostra Nazionale ha battuto in maniera autorevole un avversario ostico e sempre impegnativo, ha cambiato il ritmo dopo aver perso il primo set e ha dato delle risposte importanti sotto il ...