Volley | Europei 2019 | i risultati di oggi 18 settembre

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Giornata ricchissima di emozioni aglidi. L’Italia è uscita sconfitta dalla sfida con la Francia per 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-22). I padroni di casa conquistano così il primato del Gruppo A. Nessun problema per la Serbia che ha superato con un agevole 3-0 (25-19, 25-21, 25-19) il Belgio, salendo in vetta al Gruppo B. Grandi emozioni in Olanda-Repubblica Ceca con i cechi che hanno vinto al tie-break (25-18, 18-25, 25-20, 22-25, 16-14). Stesso esito anche nella partita tra Turchia e Finlandia, con i ragazzi di Banks che hanno staccato il pass per gli ottavi. Con DAZN segui glidiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Nell’altro match del Gruppo A la Romania ha battuto per 3-1 (25-21, 19-25, 25-18, 25-23) il Portogallo.Entrambe sono state estromesse dagli ottavi per una combinazione davvero particolare. Le due nazionali, insieme alla Grecia, ...

RaiSport : Manca poco alla sfida più attesa della 1ª fase degli #Europei A Montpellier l'Italia affronta la Francia per la te… - RaiSport : Al via gli #Europei maschili di #volley Subito in campo l'#Italia contro il Portogallo Il programma di oggi:… - Raiofficialnews : Settembre si conferma il mese del grande volley: Campionato europeo di pallavolo maschile 2019. #EuroVolleyM è sull… -