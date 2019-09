Volkswagen Golf - La GTE su strada senza veli

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ibrida e praticamente. Si mostra così ladi ottava generazione nelle più recenti foto spia, quando manca ormai poco tempo alla presentazione ufficiale. Vedremo la gamma in autunno, quando scopriremo anche le opzioni dei powertrain disponibili, con un prevedibile alto tasso di elettrificazione e versioni mild hybrid già annunciate. A tradirla lo sportello di ricarica. Che si tratti di un modelli ibrido plug-in lo conferma la predello sportello di ricarica sul parafango sinistro. Non sappiamo per il momento quale sia l'unità presente nel cofano, ma potrebbe avere delle parentele con il powertrain già visto sul restyling della Passat. Per il resto la vettura appare praticamente pronta per la vetrina dei concessionari: al di là di alcune protezioni sui gruppi ottici anteriori e posteriori non ci sono infatti camuffature ed è possibile osservare gran parte dei ...

