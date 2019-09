“Vivo con 289 euro di pensione” Il volto storico di Amici | gravemente malato | racconta

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ivan Cottini sta passando un momento davvero difficile. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele – Storie italiane – hato la difficile situazione in cui versa ormai da un po’.die modello di successo, a Ivan Cottini è stata diagnosticata qualche tempo fa la sclerosi multipla. Una malattia infame e tremenda che, ovviamente, ha rovinato la sua carriera. Poi Cottini è stato costretto a richiedere il sussidio pubblico. Ora per lui il problema più grande non è la sua malattia ma la sua pensione da fame che lo costringe a vivere di stenti. “La pensione di indennità per la malattia è di 289– ha spiegato a Eleonora Daniele – Io devo ringraziare la mia famiglia, perché senza di loro tante scelte che ho fatto non avrei potuto compierle. Come avere una figlia. Ora sono mia madre, mio padre e mia nonna che mi sostengono. Il vero problema sarà ...

