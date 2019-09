VIDEO Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 | Highlights | gol e sintesi | devastante Orsic

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il sogno della Champions League si trasforma in un incubo, almeno questa sera, per l’, che viene sonoramente sconfitta per 4-0 in casa della Diamo, autore di una tripletta, dopo la prima segnatura di Leovac, che al 10′ aveva già indirizzato il match.4-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

GFabrygherardi : RT @StadioSport: Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 Video Gol Highlights: Gasperini umiliato all’esordio con Leovac e tripletta Orsic - https://t… - StadioSport : Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 Video Gol Highlights: Gasperini umiliato all’esordio con Leovac e tripletta Orsic -… - sportface2016 : VIDEO #DinamoZagabriaAtalanta | #Orsic tripletta, ecco il gol del 4-0 -