Video Chelsea-Valencia | 0-1 | | gol e highlights | blues KO in casa | Champions League

Chelsea-Valencia - bruttissimo fallo di Coquelin : la caviglia di Mount si piega in maniera spaventosa [Video] : Brutto infortunio per il giovane giocatore del Chelsea, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un brutto dallo di Coquelin Infortunio davvero brutto da vedere quello subito da Mason Mount, giovane giocatore del Chelsea costretto alla sostituzione nel primo tempo del match di Champions League contro il Valencia. L’intervento di Coquelin è di quelli tremendi, la caviglia del centrocampista inglese si piega in maniera innaturale, ...

Diretta Chelsea Valencia/ Streaming Video e tv : Blues imbattuti nei precedenti : Diretta Chelsea Valencia Streaming video e tv: orario e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Video/ Liverpool-Chelsea - 7-6 dcr - : la gioia di Sadio Mané per la Supercoppa Europea : VIDEO Liverpool-Chelsea, risultato finale 7-6 dcr,: gol e highlights della Supercoppa UEFA 2019. I Reds vincono ai rigori, fatale l'errore di Abraham.

Video/ Liverpool-Chelsea - 7-6 dcr - : gol e highlights della Supercoppa vinta dai Reds : Video Liverpool-Chelsea, risultato finale 7-6 dcr,: gol e highlights della Supercoppa UEFA 2019. I Reds vincono ai rigori, fatale l'errore di Abraham.

Video – Chelsea - ma che gol ha fatto Pedro! : Pedro Rodriguez, splendido gol di tacco al volo Il Chelsea vince in amichevole per 5-3 sul campo del Salisburgo. Nel Chelsea si fa notare Pedro Rodriguez che realizza un meraviglioso gol di tacco al volo. Di seguito il VIDEO View this post on Instagram Che goal ha fatto Pedro?! _________ #calcio #calciomercato #calcioa #calciatori #ilcalcio #instacalcio #ilcalcioèdichiloama #calciomeme ...

Chelsea - gol pazzesco di Pedro nell’amichevole con il Salisburgo : il tacco al volo è sublime [Video] : Il giocatore del Chelsea mette a segno un gol davvero pazzesco nell’amichevole giocata contro il Red Bull Salisburgo Un gol pazzesco, da vedere e rivedere per la sua bellezza. L’autore è Pedro, capace di regalare questa prodezza sublime nell’amichevole vinta dal Chelsea contro il Red Bull Salisburgo. Una magia che vale il momentaneo 4-1 a favore dei blues, in un match terminato poi 5-3 per la formazione di Frank Lampard. ...

Video Barcellona Chelsea 1-2/ Highlights e gol : infortunio Griezmann - bene de Jong : Video Barcellona-Chelsea, risultato 1-2, Tammy Abraham e Ross Barkley stendono i blaugrana privi di Messi. Paura per Griezmann.