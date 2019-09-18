romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-09-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #18-09-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTIN E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE Roma SUD E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSETINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTU IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTU IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO ED ORTE, TALE EVENTO NO CAUSA PROBLEMI ALLA VIABILITA DELLA ZONA, SI INVITA COMUNQUE A PORESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PASSIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E PRATO CESARINO VERSO LATINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA MALBORGHETTO E PRIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA Roma FIUMICINO E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA Roma-FIUMICINO E COLOMBO E PIU’ AVANTI CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI PERCORRE IL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E APPIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE ...