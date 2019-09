Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019)18 SETTEMBREORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO DALL’A1-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO ED ORTE, TALE EVENTO NO CAUSA PROBLEMI ALLA VIABILITA DELLA ZONA, SI INVITA COMUNQUE A PORESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PASSIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE E’ ANCORA CHIUSA VIA POLENSE A SEGUITO DI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WhereAppVJT : #MuoversinCampania - #A1 Roma-Napoli rallentamenti per manifestazione tra l'allacciamento A16 Napoli-Salerno e svin… - tipiti54 : Roma non è una città per tutti. UNA VERGOGNA TT E SOLO ROMANA CHE DA SEMPRE PENOSA CON QST AMMINISTRAZIONE 5?? É DI… -