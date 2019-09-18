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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07 | 30 Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07:30 (Di mercoledì 18 settembre 2019) Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – Roma FIUMICINO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA QUARTICCIOLO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTERORONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO Roma. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda    A24 Roma-L'Aquila-Teramo   Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - InfoAtac : #info #atac - Linea N66 ripristinata su intera tratta (ripristinata la viabilità in via Nomentana all'intersezione… -

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