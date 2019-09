Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019)18 SETTEMBREORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA –FIUMICINO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA QUARTICCIOLO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTERORONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - InfoAtac : #info #atac - Linea N66 ripristinata su intera tratta (ripristinata la viabilità in via Nomentana all'intersezione… -