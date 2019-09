Verso l’esordio in Europa League – Florenzi cuore giallorosso | “ecco cosa mi porto dietro

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019)ci crede: lo spirito e l’esempio del capitano della Roma alla vigilia dell’esordio inE’ tutto pronto per l’esordio della Roma in: domani la squadra di Fonseca affronterà il Basaksehir e vorrà confermarsi dopo la prima convincente vittoria in campionato contro il Sassuolo. Carico e motivato, alla vigilia della sfida diha così raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa: “domenica ho visto una squadra vera, umile e pronta ad aiutare il compagno non a parole ma con i fatti. Se abbiamo questo piglio non solo domenica, ma in tutte le partite ci sarà da divertirsi. Ma non dobbiamo commettere l’errore che a volte è stato fatto a Roma che è quello di sentirsi appagati. E’ il più grande errore che possiamo fare e da capitano sento di doverlo evitare per tutta la squadra, è uno ...

ilRomanistaweb : #Trigoria: #Dzeko guida i compagni verso l'esordio in Europa League - Francymolly_80 : RT @Mauro_J_Fan: 17/09/2019 verso l'esordio in #UCL _¯ F O R Z A J U V E ¯_ - Mauro_J_Fan : 17/09/2019 verso l'esordio in #UCL _¯ F O R Z A J U V E ¯_ -