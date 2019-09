Venezia | offshore si schianta su una diga | 3 morti e 1 ferito Stavano tentando record di

Venezia - barca si schianta contro diga : muore il recordman nell’offshore Fabio Buzzi : Fabio Buzzi , detentore di numerosi record nell’offshore , ha perso la vita nello schianto di una barca avvenuto ieri sera a Venezia Una vera e propria tragedia è avvenuta ieri sera a Venezia . In località Lunata, tra punta Sabbioni e il Lido, un’im barca zione si è andata a schianta re contro la diga portando alla morte di tre persone, fra le quali Fabio Buzzi , detentore di diversi record nell’offshore . Buzzi stava cercando di migliorare il ...

Venezia - barca si schianta su diga : 3 morti e un ferito nel tentativo di record nell’offshore : Tra le vittime Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell’offshore. Nell'incidente lo scafo sarebbe finito a tutta velocità contro la diga di San Nicoletto. Il dramma si è consumato poco dopo le 21 di martedì quando l'imbarcazione è finita sugli scogli di Punta Sabbioni: il ferito che è stato sbalzato via si è salvato, per gli altri tre a bordo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere