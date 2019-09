Venezia | è morto il campione di motonautica Fabio Buzzi in un incidente vicino al Lido

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 21:00 nei pressi deldi, dove un'imbarcazione offshore, che stava effettuando una gara sportiva, si è schiantata contro la diga della lunata. A bordo c'erano quattro persone, tra cui ildi. Per lo stesso e per altre due persone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbero decedute a causa delle gravi ferite riportate durante l'impatto. Un'altra persona, la quarta, è rimasta seriamente ferita e al momento di quest'ultimo non si conoscono le condizioni di salute. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare.stava tentando di stabilire un record Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale onlineToday, pare che, al momento dell', stesse tentando di stabilire il record della- Montecarlo. L'uomo aveva 76 ...

RaiNews : Morto il campione di offshore Fabio Buzzi - infoitinterno : Fabio Buzzi è morto/ Incidente offshore, barca contro diga a Venezia - vvoxonline : #Venezia, incidente per il record: tra le vittime campione offshore #FabioBuzzi >>> -