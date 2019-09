Veneto | assessore Donazzan | ' 30 mila posti di lavoro in più' 2

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di lavoro in più' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Trentamila posti di lavoro in più nel secondo trimestre 2019 in Veneto, meno disoccupati (scesi al 5,6 della forza lavoro) e meno inattivi, scesi in termini percentuali al 27,9 % della popolazione residente, il minimo storico per il Veneto. La Bussola di Veneto lavoro,

Vaccini - assessore Veneto : “Le norme vanno rispettate - non ci può essere l’anarchia totale” : Elena Donazzan (Lega), assessore all’istruzione e al lavoro della Regione Veneto, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Vaccini: ingresso vietato a 7mila bambini negli asili in Veneto. “Settemila bambini non sono vaccinati e quindi potenzialmente non possono essere iscritti e ...

Pfas : assessore Veneto - 'ministro Costa ponga limiti nazionali' (2) : (AdnKronos) - “Nonostante proclami e promesse, – precisa l’assessore regionale all’ambiente – ad oggi, dopo 15 mesi di richieste formali e solleciti, non c’è nulla. È dalla primavera che sentiamo parlare di cabina di regia e commissione tecnica, delle quali il veneto fa parte. Le convochi e fissi qu

Pfas : assessore Veneto - 'ministro Costa ponga limiti nazionali' : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - “Se fosse un gran premio il ministro Costa sarebbe già stato doppiato. È sempre fermo a quanto detto mesi fa. Siamo stanchi di annunci. È ora di fissare limiti nazionali sui Pfas.” Così l’assessore regionale all’ambiente del veneto Gianpaolo Bottacin commenta le dichia

Pfas : assessore Veneto - ‘ministro Costa ponga limiti nazionali’ (2) : (AdnKronos) – ‘Nonostante proclami e promesse, ‘ precisa l’assessore regionale all’ambiente ‘ ad oggi, dopo 15 mesi di richieste formali e solleciti, non c’è nulla. è dalla primavera che sentiamo parlare di cabina di regia e commissione tecnica, delle quali il veneto fa parte. Le convochi e fissi questi limiti.”‘Gli alibi sono ampiamente finiti ‘ conclude Bottacin ‘ per ...

Pfas : assessore Veneto - ‘ministro Costa ponga limiti nazionali’ : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – ‘Se fosse un gran premio il ministro Costa sarebbe già stato doppiato. è sempre fermo a quanto detto mesi fa. Siamo stanchi di annunci. è ora di fissare limiti nazionali sui Pfas.” Così l’assessore regionale all’ambiente del veneto Gianpaolo Bottacin commenta le dichiarazioni del confermato ministro Sergio Costa a margine dell’audizione davanti alla Commissione Ecomafie.Il ...

11/9 : assessore Veneto - 'orrore indelebile - sì al dialogo - ma mai piegare la testa' : Padova, 11 set. (AdnKronos) - “Diciotto anni fa si consumò un orrore che rimarrà indelebile nella storia. Ricordare 2.996 vittime è doloroso e doveroso, ma occorre anche tenere la guardia alta, perché il mondo occidentale, da allora, ha ottenuto alcuni successi nella lotta a terrore, ma il brodo pri

11/9 : assessore Veneto - ‘orrore indelebile - sì al dialogo - ma mai piegare la testa’ : Padova, 11 set. (AdnKronos) – ‘Diciotto anni fa si consumò un orrore che rimarrà indelebile nella storia. Ricordare 2.996 vittime è doloroso e doveroso, ma occorre anche tenere la guardia alta, perché il mondo occidentale, da allora, ha ottenuto alcuni successi nella lotta a terrore, ma il brodo primordiale che fu alla base di quel massacro non è ancora sconfitto”. Lo ha detto l’assessore regionale ...

Scuola : assessore Veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico : Belluno, 11 set. (AdnKronos) - L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della Scuola edile di Sedico (Belluno). "Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazi

Scuola : assessore Veneto inaugura nuovo anno scolastico a Sedico : Belluno, 11 set. (AdnKronos) – L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione del veneto, Elena Donazzan ha celebrato l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020 insieme agli allievi e ai docenti della Scuola edile di Sedico (Belluno). “Ho scelto di essere presente stamane in un centro di formazione professionale altamente qualificato qual è la Scuola di Sedico per l’avvio del nuovo anno ‘ ...

Veneto : assessore Lanzarin - 'da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione' (4) : (AdnKronos) - “Siamo al sesto anno di sperimentazione – ricorda la Lanzarin – e l’esperienza passata ci ha permesso di affinare ulteriormente tutta l’iniziativa”. Queste sono le principali novità: il RIA si estende a tutto il territorio regionale. Si supera il coordinamento da parte dei Comuni capol

Veneto : assessore Lanzarin - 'da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione' (3) : (AdnKronos) - “Il raffronto con la situazione italiana- dice l’assessore – testimonia di una situazione veneta molto migliore, ma non ci basta, perché anche qui rimangono diverse forme di ‘povertà’ sulle quali vogliamo incidere profondamente e in fretta, tanto che la delibera contente le modalità di

Veneto : assessore Lanzarin - 'da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione' : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - La Regione Veneto intensifica ulteriormente, nel 2019, il suo impegno economico e progettuale per l’inclusione e il reinserimento sociale e lavorativo, per il sostegno all’abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli. Il tutto all’interno di un progetto

Veneto : assessore Lanzarin - ‘da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione’ (4) : (AdnKronos) – ‘Siamo al sesto anno di sperimentazione ‘ ricorda la Lanzarin ‘ e l’esperienza passata ci ha permesso di affinare ulteriormente tutta l’iniziativa”.Queste sono le principali novità: il RIA si estende a tutto il territorio regionale. Si supera il coordinamento da parte dei Comuni capoluogo e si incardina sugli ambiti, come da Piano povertà. Resta e si rafforza la flessibilità, ...