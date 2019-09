Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo in uscita a ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019)staildel. Questo è quanto emerge dai suoi canali ufficiali, nei quali il rocker di Zocca ha parlato dei pmi impegni che riguardano la musica in arrivo. Per la regia del, il Blasco si è affidato alla creatività di Pepsy Romanoff, già alla guida dell'iriddedicato a La Verità. Il brano a cui è dedicato ildovrebbe intitolarsi Se Ti Dovessi Dire e si tratta di uncheaveva già scritto e che era già comparso in rete a causa di un leak che spazzò via l'attesa per le novità musicali del Kom pensate per quel periodo. Se Ti Dovessi Dire arriverà anche a un anno dal suo ultimo, La Verità, che ha fatto uscire a qualche giorno dall'annuncio del tour che ha tenuto nell'estate 2019 tra Milano e Cagliari. Per il 2020, i concerti disi sposteranno dagli stadi ai grandi festival del rock, ...

