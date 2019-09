Varese | sbaglia ad inserire la marcia e sfonda la vetrina di un panificio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un curioso incidente si è verificato ieri mattina, 17 settembre, a Olgiate Olona, nel varesotto, dove una donna di 68 anni hato adlae hato con la sua auto ladi un. Tutto è accaduto intorno alle ore 10:55. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la 68enne stava parcheggiando, quando molto probabilmente, al posto dila retroha inserito la prima. La vettura è quindi partita in avanti, colpendo in pieno il negozio. I dipendenti e i clienti dell'attività commerciale sono rimasti letteralmente allibiti quando hanno visto la grossa Renault Captur letteralmente "parcheggiata" nel negozio. Auto a cambio automatico Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Milano Today, pare che la vettura avesse le marce automatiche, e molto probabilmente per questo la signora hato comando. Fortunatamente il ...