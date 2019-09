Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 esplorerà il significato dell' essere immortali nel

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019): Theil modo in cui i vivi e i non morti interagiscono in un mondo minacciato da una crisi climatica e in che modo il suo sistema di romance farà le cose in modo leggermente diverso, come rivelato in un'intervista a USGamer.net.Il senior narrative designer Cara Ellison ha fatto luce sulle relazioni tra vampiri e umani in: The2, affermando che non si tratta di predatori e prede. Ellison spiega che "anche se sono manipolativi e narcisisti, i vampiri sicuramente non voglionoscoperti e non vogliono increspare il tessuto sociale degli esseri umani".In effetti, gli umani sono estremamente potenti nel canone di, rispetto ad altre storie di vampiri e umani. "I vampiri, vogliono vivere per sempre, ma gli umani stanno distruggendo il mondo. Gli umani stanno creando i cambiamenti climatici. A un certo ...

Laziadeltuono : Mi state dicendo che ha smesso di guardare The Vampire Diaires? - liIywinchester : che non c’era da fidarsi di netflix italia dovevo capirlo quando sfogliando il catalogo per la prima volta non ho t… - the_realCAESAR : @olacokers Vampire -