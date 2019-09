USA | lo Stato di New York vieta la vendita di sigarette elettroniche

Damiano Er Faina chiede scUSA a Sharon Macrì : “Sono stato debole” : Temptation Island Vip: Sharon Macrì perdona Damiano Er Faina Damiano Er Faina e Sharon Macrì sono tornati insieme. Se l’influencer durante il primo confronto della serata aveva abbandonato Temptation Island Vip da single, e non per sua volontà, la seconda volta gli è andata decisamente meglio. Damiano, infatti, ha chiesto ad Alessia Marcuzzi la possibilità di avere un nuovo confronto con la sua fidanzata. Sharon, contrariamente a quanto ...

Sa di essere malato di Hiv e contagia 4 donne caUSAndo la morte di una di loro : arrestato 55enne a Messina : Ha nascosto per anni di essere malato di Hiv, ha continuato, nonostante la patologia, ad avere rapporti non protetti e ha contagiato almeno quattro donne. Una di loro, l'ex compagna da cui aveva...

Arrestato il pizzaiolo del Papa. L'accUSA è di truffa agli anziani : L'uomo che, da pizzaiolo, aveva regalato una caratteristica pizza al Papa nel 2015, è stato Arrestato a Torino. L'accusa è di truffa seriale. Era balzato agli onori delle cronache in quanto pizzaiolo, ma ora Vincenzo Cacialli, detto "Enzo", è finito sui quotidiani italiani per un'altra ragione: truffe ai danni degli anziani. Un'attività che, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha messo in campo con una certa continuità.\\ Il calore con cui ...

Salerno - abUSA di una studentessa minorenne : arrestato insegnante 57enne : Ad eseguire l’arresto sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore, nel Salernitano. Un insegnante di Cava dei Tirreni è finito in manette ed ora è ai domiciliari con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una minorenne. L’uomo avrebbe approfittato di una sua studentessa di 14 anni, conosciuta durante lo svolgimento dell’ultimo anno scolastico. Le forze dell’ordine seguivano il docente, sospettato di abusare della ...

Rione Villa - l'accUSA della prof : «Qui lo Stato è assente - dobbiamo arrenderci» : «Senza protezione, chiudo tutto e vado via. Non posso continuare a portare avanti la mia opera educativa se le istituzioni non ci sono. Mi hanno lasciata sola. Insieme alle mamme di San...

X-Factor - Biagio La Perna intervistato dal Quotidiano di RagUSA : "Non posso svelare nulla, ma confermo la mia ambizione di condividere il cuore della Musica con il mondo!" Lo dice Biagio La Perna da noi intervistato

USA - stupra un’amica della figlia durante un pigiama party : aveva già molestato una bambina : James Michael Reed, 44enne di Villa Ridge, nello Stato del Missouri, deve rispondere di stupro e sodomia. Attualmente è in carcere. L'uomo era stato registrato come molestatore sessuale a seguito di un incidente del 2005 che aveva coinvolto una bambina di cinque anni.Continua a leggere

Un nuovo comico del Saturday Night Live è stato accUSAto di razzismo e omofobia : (foto: Getty Images) Una delle istituzioni della televisione americana, il Saturday Night Live, con i suoi sketch e le sue rubriche surreali, a partire dal 1975 è sempre stato la maggiore fucina di talenti comici nordamericani, lanciando la carriera di attori del calibro di Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray, Eddie Murphy, Tina Fey e Kristin Wiig. Uno dei suoi punti di forza, infatti, sta nel suo cast numeroso e poliedrico, ...

Così il vino made in Italy ha conquistato gli USA. Grazie a un giornalista : L’Italia alla fine degli anni ’80 esportava negli Usa un milione di ettolitri di vino, contro i 3 milioni di oggi in un processo che ha visto l’asse delle vendite all’estero di etichette italiane spostarsi dal Nord Europa (Germania in primis) al Nord America. Trent’anni fa il 56% dell’export made in Italy era fatto da vino sfuso e indifferenziato, una percentuale che oggi è scesa al 5%

Bologna : picchia - minaccia - segrega e abUSA della convivente - arrestato 56enne : Lavinia Greci La compagna aveva già presentato una querela nei confronti dell'uomo per maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme è stata lei, che si è mostrata ai carabinieri piena di ecchimosi al volto Ai carabinieri, che ha chiamato intorno alla mezzanotte di ieri, ha mostrato le ecchimosi sul volto e sul collo, ha raccontato di essere stata rinchiusa in casa, minacciata con un coltello alla gola e ha riferito di avere subito un ...

Il giocatore di football americano Antonio Brown è stato accUSAto di stupro : Il giocatore di football americano Antonio Brown è stato accusato di stupro da una donna che aveva lavorato con lui come preparatrice atletica. Brown gioca come wide receiver ed è uno dei giocatori più famosi della National football League. In

Morto Stefano Delle Chiaie : il neofascista era stato accUSAto della strage di Bologna : Esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, è Morto la notte scorsa nell'ospedale Vannini.Continua a leggere

RagUSA - ferma una ragazza con una scUSA e la violenta per ore : era già stato arrestato per stupro : Sergio Palumbo, papà di 26 anni di Vittoria, è stato arrestato per aver sequestrato e stuprato per ore a Ragusa una 30enne, che aveva fermato mentre era in auto chiedendole aiuto perché "sua moglie stava male". Una scusa con la quale è iniziata per la donna una "odissea", terminata con la denuncia alle forze dell'ordine. L'aguzzino è un recidivo: già nel 2018 era stato condannato per stupro e rapina.Continua a leggere

