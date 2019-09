Usa | entrano nell’Area 51 | arrestati due youtuber olandesi

Entrano con droni e telecamere nell'Area 51 - giovani youtuber arrestati in Usa : Protagonisti della vicenda due ventenni olandesi, i giovani Ties Granzier e Govert Sweep, sorpresi ad aggirarsi con i loro strumenti nella zona militare che circonda la base dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. arrestati e accusati di violazione della sicurezza nazionale, sono stati liberati dopo una cauzione in attesa del processo.Continua a leggere

Scontro su Open Arms - ma a Lamped Usa gli sbarchi continuano (e le Ong non c'entrano) : La questione migranti è la punta dell'iceberg dello Scontro tutto interno al governo. Ma mentre lo stallo Open Arms non si...

Usa - che spavento per Rovazzi e la fidanzata! Entrano per sbaglio nell’Area 51 : “I militari ci hanno urlato di andare via - sono sconvolto” [VIDEO] : Un milione di americani aveva deciso di invadere l’Area 51 a settembre, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, una delle più misteriose e discusse del mondo, all’interno della quale alcuni credono che il governo statunitense tenga nascosti UFO, extraterrestri e tutto ciò che li riguarda. Sembra, invece, che il cantante italiano Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi, abbiano voluto farlo per primi e da soli. O meglio, ...

Ristorante Usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti - quello che accade dopo è terribile : Un Ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi ...