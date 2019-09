Uomini e Donne | colpo di vento e Gemma Galgani resta nuda in studio | mai visto | la De

Uomini e Donne - il video di Gemma Galgani prima dell’estate. E Tina Cipollari si scatena : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. Come previsto, la dama, 69 anni, è tornata in studio per la nuova edizione del dating show, che è ripartito lunedì 16 settembre e, altra cosa data per scontata, sono subito state scintille con Tina Cipollari. ‘Colpa’ di Maria De Filippi stavolta: la padrona di casa di Uomini e Donne ha mostrato al pubblico una clip realizzata con il cellulare dalla Galgani che, soprattutto nella prima ...

Uomini e Donne news - Nicola e Jara quasi genitori : Maria colpita - la dolce richiesta : news Uomini e Donne, Nicola Balestra e Jara Gaspari Nicola Balestra e Jara Gaspari oggi avranno senz’altro emozionato il pubblico a casa e anche quello in studio con la loro storia d’amore perché – come forse saprete – nonostante le tante difficoltà i due stanno per diventare genitori. Si tratta di una bellissima notizia che […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicola e Jara quasi genitori: Maria colpita, la dolce ...

Sammy Hassan scappa da Uomini e Donne Over : il gran rifiuto dell’ex tentatore : Temptation Island, Sammy Hassan ha conquistato il parterre femminile di Uomini e Donne Over Sammy Hassan ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne Over oggi mentre David Scarantino e Cristina Incorvaia se ne dicevano di tutti i colori fino a far intervenire Maria De Filippi; è stato educatissimo, composto, ha dato la sua […] L'articolo Sammy Hassan scappa da Uomini e Donne Over: il gran rifiuto dell’ex tentatore proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta perde la pazienza e sbotta : “Cogl***e!” : Sossio Aruta furioso sui social: la replica dopo Uomini e Donne Sossio Aruta è stato uno degli ospiti di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Il calciatore è ritornato in puntata a parlare del suo rapporto con Ursula Bennardo e della nascita, che avverrà a breve, della piccola Bianca. Il suo intervento però non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico della trasmissione, che sul profilo social del calciatore lo ha gentilmente ...

Il pubblico di Uomini e Donne non ha sicuramente dimenticato Ginevra Pisani. La bella napoletana corteggiava Claudio D'Angelo che, alla fine del suo percorso, l'ha scelta. La loro storia d'amore è durata 2 anni ed è finita a gennaio scorso, come aveva fatto sapere lei tra le Storie di Instagram. "[…] Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al nostro rapporto. Le ragioni? Grandi mancanze da parte di Claudio

Flavio Insinna arruola un volto di Uomini e Donne a L’Eredità 2019/20 : L’Eredità, nuove puntate con Flavio Insinna: arriva un volto di Uomini e Donne Da lunedì 25 settembre torna nella fascia preserale di Rai1 L’Eredità con Flavio Insinna con tante novità. Se il gioco della ‘ghigliottina’ è stato confermato, così come gli ‘abbinamenti’, i ‘fantastici 4’ e i ‘calci di rigore’, è stato stravolto e rinnovato il ‘triello’ in cui partecipano i ...

Uomini e Donne - Gemma come Marilyn : la gonna si alza - Tina la attacca : Sfilata per le Dame di Uomini e Donne: Gemma Galgani si ispira a Marilyn Monroe e, col vento, lascia alzare la gonna. Tina la attacca: "come ti salta in mente?!?". Col ritorno di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5, sono ripartiti anche gli storici scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Durante le ultime puntate la bionda opinionista non ha esitato a criticare la dama torinese, colpevole - a suo dire - di commuoversi per tutte le ...

Uomini e Donne - David e Cristina : retroscena su Temptation Island - Maria chiarisce : David Scarantino e Cristina Incorvaia, è finita davvero dopo Temptation Island: lo scontro a Uomini e Donne David Scarantino e Cristina Incorvaia non stanno più insieme dopo Temptation Island e anche se ne avevamo avuto già la conferma molto tempo fa la puntata di Uomini e Donne oggi ce lo ha ribadito. I due sono […] L'articolo Uomini e Donne, David e Cristina: retroscena su Temptation Island, Maria chiarisce proviene da Gossip e Tv.

Ginevra Pisani di Uomini e Donne nuova professoressa dell’Eredità : L’Eredità, tutti i cambiamenti del programma di Rai Uno con Flavio Insinna Ginevra Pisani sarà una delle nuove professoresse dell’attesissimo L’Eredità che tornerà il 25 settembre alle 18.40 su Rai Uno con alla guida Flavio Insinna. Non si tratta dell’unica novità della trasmissione, perciò prima di soffermarci sui volti noti del programma vediamo subito in […] L'articolo Ginevra Pisani di Uomini e Donne nuova ...

Uomini E DONNE/ Gemma piange pensando alla mamma morta - Tina Cipollari.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Gemma Galgani piange ricordando la mamma morta, Tina Cipollari non regge le lacrime e attacca la dama.

Taylor Mega paparazzata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Taylor Mega sembra sia innamorata di una collega di “Uomini e Donne”. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, Taylor infatti sarebbe fidanzata con una ragazza già conosciuta a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Signoretti ha postato dal suo account Instagram lo scatto di Taylor e del nuovo amore, accompagnato dalla didascalia: “@Taylor Mega non smette di stupire. Su #settimanalenuovo in edicola giovedì tutti i segreti e ...

Uomini e donne - Jara Gaspari e Nicola Balestra aspettano un maschietto (VIDEO) : Nella puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, di Uomini e donne, sono stati ospitati in studio anche Jara Gaspari e Nicola Balestra. La coppia, nata proprio grazie al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Uomini e donne, quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) In studio la dama ha riferito qualcosa ...

Uomini e donne - quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) : Nella puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, di Uomini e donne, si è tornati a parlare delle presunte fantasie di Stefano Torrese non corrisposte da Pamela Barretta, di cui si era accennato già nell'appuntamento di ieri. A tirare fuori la questione è stata la dama del trono over, ancora arrabbiata nei confronti dell'ex, intanto fidanzatosi con Noel Formica.Dopo una discussione accesa, infatti, Pamela ha chiesto ed ottenuto che il suo ...